CTP Adayı Aziz Kaya yüzde 55,82 seçimi önde götürüyor...

LEFKE’DE 29 SANDIKTAN 22’Sİ AÇILDI
Lefke Belediye Başkanlığı seçiminde, 29 sandıktan 22’si açıldı. CTP adayı Aziz Kaya yüzde 55,82 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.
YSK’nın sitesine göre, Lefke Belediye Başkanlığı seçiminde sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 29
Açılan Sandık Sayısı: 22
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 6771
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 3935Seçime Katılma Oranı: %53,79
Geçerli Oy Sayısı: 3800
Geçersiz Oy Oranı: 135
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Timuçin Pirgalıoğlu (UBP) 995 26,18
CTP Aziz Kaya (CTP) 2121 55,82
HP Fehmi Çamlıköylü (HP) 684 18.00