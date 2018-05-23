CTP, aday tanıtım şölenlerine Mağusa'da başladı

“MAĞUSA’YI GERİ ALACAĞIZ”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 24 Haziran yerel seçimlerine yönelik aday tanıtım şölenlerinin ilkini dün akşam Mağusa’da yaptı..



Palm Beach Otel’deki etkinlikte Mağusa’ya bağlı beldelerin başkan adayları ve meclis üyesi adayları tanıtıldı.



Etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, ve Mağusa Milletvekili Asım Akansoy katıldı.



ERHÜRMAN: “MAĞUSA’NIN CTP YÖNETMEDİĞİNDE NE OLDUĞUNU GÖRDÜK”



Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, eğitici ve öğretici bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi. Mağusa’nın başına CTP yönetmediğinde neler gelebileceğini gördüklerini belirten Erhürman, “Bir şey daha öğrendik. Yeniboğaziçi’ni CTP yönetmezse Yeniboğaziçi’nin başına neler gelir onu da gördük. Ama müjdeli bir şeyler daha öğrendik. Akdoğan, Serdarlı ve Geçitkale’de göreve CTP’li başkanlar geldiğinde köylerin hızla geliştiğini gördük” dedi.



Erhürman, CTP’li adayların müjdeli bir gelecek vaadi olduğuna işaret etti.Tüm belediyelerde meclis üyesi adayı gösterdiklerini kaydeden Erhürman, “Halkımız kafasını yastığa koyduğunda rahat uyusun diye her yerde meclis üyesi adaylarımızı gösterdik. Yoksa oralarda ne döner, ne dolaşır başka türlü bu halkın haberi olmazdı” dedi.Gecede Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer de konuşma yaptı. Adalıer, onurlu bir göreve layık görüldüğünü, yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Son dört yıllık ara dönemde Mağusa’nın çok zarar gördüğünü kaydeden Adalıer, “Sizlere söz veriyorum başaracağız, Mağusa’yı geri alacağız. Başka Mağusa yok” dedi.