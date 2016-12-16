CTP, 46 Yaşında… “Yüreğin Solunda, Barışın Yolunda”

KURULUŞ YILÖNÜMÜ, HAFTAYA YAYILMIŞ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 46 yaşında…

CTP kuruluş yıldönümünü “yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganıyla haftaya yayılmış etkinliklerle kutlayacak.

İLK ETKİNLİK BÖLGESEL BARIŞ POLİTİKALARI KONFERANSI

Etkinliklerin ilki, “Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan Üçgeninde Bölgesel Barış Politikaları” konulu konferans. Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde saat 19.00’da başlayacak konferansa,

Yunanistan’dan Syriza Milletvekili Athanasia Anagnostopulu, Türkiye’den gazeteci Ahmet İnsel, AKEL polit büro üyesi Tomazos Çelebis ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmacı olarak katılacak. Konferansın moderatörlüğünü de Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek yapacak.

Sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek konferansta, “gelecek projeksiyonu” da sunulacak.

CENEVRE GÖRÜŞMESİ GÜZELYURT’TA TARTIŞILACAK

“Mont Pelerin’den Cenevre’ye giderken” isimli konferans ise, 21 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Güzelyurt Belediye Oteli’nde yapılacak.

CTP Güzelyurt İlçesi’nin organize ettiği konferansın konuşmacıları Cyprus Weekly’den Lefteris Adilinis ve Gazeteci Esra Aygın.

Aynı gün Lefkoşa İlçesi’nin düzenleyeceği “müzik ve şiirlerle 46. yıl” isimli etkinlik ise saat 20.00’de Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

MAĞUSA’DA SERGİ VE SÖYLEŞİ…

Etkinlikler çerçevesinde 22 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da da, Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin fotoğraf sergisi Mağusa Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılacak.

Serginin ardından saat 20.00’de “Avrupalı Birleşik Bir Kıbrıs, Ortak Ülkemiz” konulu söyleşi yapılacak. Mağusa İlçesi’nin organizasyonu ile gerçekleştirilecek söyleşiye DİSİ Milletvekili ve Parlamento Grup Başkanı Nicos Tornaritis konuşmacı olarak katılacak.

“ŞARKILAR BARIŞ İÇİN…”

Müzik ve şiir dinletilerinin sunulacağı etkinliklerin bir diğeri de Girne’de gerçekleştirilecek.

CTP Girne İlçesi’nin organizasyonuyla 24 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de parti binasında “Notalarla 46. yıl” isimli etkinlik düzenlenecek, barış şarkıları söylenecek.

“UMUTLAR FİDANLARLA YEŞERECEK”

CTP Kadın Örgütü’nün organize ettiği “Umudun Kökleri” isimli etkinlik de 25 Aralık Pazar günü düzenlenecek. Saat 09.30’da Gönyeli Belediyesi’nde toplanılarak, CTP Kadın Örgütü Ormanı’na ağaç dikilecek.

RESEPSİYON VE BÜYÜK PİYANGO

46. kuruluş yıldönümü resepsiyonu ise, 27 Aralık Salı günü saat 19.00’da Hidden Garden’da yapılacak.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşma yapacağı, müzik dinletisinin sunulacağı gecede, geleneksel piyangonun çekilişi de noter huzurunda gerçekleştirilecek.