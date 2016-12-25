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25 Aralık 2016 Pazar 10:56

CTP 46 Yaşında…

CTP 46 Yaşında…
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“NOTALARLA 46. YIL” ETKİNLİĞİ GİRNE’DE YAPILDI

 Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganı ile kutladığı 46’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde “Notalarla 46. Yıl” isimli etkinlik düzenlendi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Girne İlçe Örgütü binasında gerçekleştirilen etkinlikte, özel olarak hazırlanan “Notalarla 46. Yıl” isimli albüm partililerin beğenisine sunuldu.

1990’lı yıllardan bugüne kadar Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin seçim kampanyalarında kullanılan şarkılar profesyonel müzisyenlerce yeniden uyarlanarak albüm haline getirildi.

Tolga Erzurumlu’nun direktörlüğünde ve Hasan Yüksel’in koordinasyonuyla kayıt altına alınan CTP şarkıları Masal, Ongun Talat, Lütfiye Özipek ve Serdar Tuksal tarafından seslendirildi. CD satışının da gerçekleştirildiği etkinlikte, şarkılar “barış” için söylendi.

Etkinlikte, yaklaşan yeni yıl için barış dileğinde bulunan partililer, ayrıca Ocak ayında gerçekleştirilecek Cenevre zirvesinden çıkabilecek sonuçları değerlendirdi, iki “Evet” için çok çalışmak gerektiği vurgulandı.

CTP Girne İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Kale Kişi, etkinlikte yaptığı konuşmada, 46’ıncı yıla özel olarak hazırlanan CTP şarkıları albümü için emeği geçenlere teşekkür ederek, partililerin yeni yılını kutladı.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Girne Milletvekilleri Ömer Kalyoncu ve Fazilet Özdenefe ile partililer katıldı.

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