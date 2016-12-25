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25 Aralık 2016 Pazar 15:34

CTP 46. Kuruluş Yıl Resepsiyonu Salı Günü Yapılıyor

CTP 46. Kuruluş Yıl Resepsiyonu Salı Günü Yapılıyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 46. kuruluş yıl resepsiyonu salı günü yapılıyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, resepsiyon, 27 Aralık Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleştirilecek.

“Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganıyla gerçekleştirilecek gecede, Büyük Piyango’nun da çekilişi yapılacak.

Gecede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman katılımcılara seslenecek. “Niyal Öztürk Band” grubunun sahne alacağı gecede Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösteri sunacak.

Açıklamada, CTP’nin 46. kuruluş etkinlikleri kapsamında müzakereler, birlikte yaşam ve Cenevre Zirvesi projeksiyonlarının sunulduğu konferans ve panellerin düzenlendiği ve yurttaşların bilgilendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. 

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