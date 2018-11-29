Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Creditwest Bank, 25. yılında Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyaçlı ve başarılı 25 öğrenciye burs sağlıyor.KTEV’den yapılan açıklamaya göre, Creditwest Bank ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı arasında ‘KTEV-Creditwest Eğitim Bursu’ protokolü bugün KTEV Merkez Binası’nda imzalandı.Törende, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Müdürü Şevki Barutçu, Creditwest Bank Genel Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Kredi ve Merkezi Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Doğan Akay, KTEV Mütevelli Heyeti üyesi Berna Yılmazoğlu Özdoğan ve Necdet Cengaver katıldı.ZAHEER: “EĞİTİME YATIRIM GELECEĞİMİZE YATIRIMDIR”Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, toplumsal hayatı desteklemeye yönelik yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinin en önemli parçası olan eğitim alanında bugün KTEV ile önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirtti.Mazher Zaheer, ülkenin aydınlık geleceğe ancak insan zekası, becerisi ve çabasıyla ulaşabileceğinin bilinci içinde KTEV aracılığıyla 25 ihtiyaçlı ve başarılı öğrenciye eğitim bursu sağlayacağını açıkladı.Banka olarak çocuklara yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirten Zaheer, çok yetenekli çocukların var olduğunu ancak bu yeteneklerin açığa çıkması için desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti. Zaheer, KTEV ile ilk kez gerçekleştirdikleri bu işbirliğinin daim olmasını ve büyüyerek çocuklarımız için daha iyi yarınlar yaratmasını temenni etti.

ÖRS: “KTEV BURSLARI EĞİTİMDEKİ FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAKTADIR”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, yaptığı konuşmada, mutluluğunu dile getirdi.Örs, şöyle devam etti:“Yıllardır ülkede orta, lise ve üniversite öğrencilerine burs veren tek kuruluş Kıbrıs Türk Eğitim Vakfıdır ve bu gibi bağışlar ile eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlayan değerli bağışcılarımıza yürekten teşekkür ederim. KTEV kurulduğu günden bugüne tam 1500 öğrenciye Eğitim hakkı tanıyarak onların bugün mezun birer birey olduklarını vurgulamak isterim. Ülkemizin önemli kuruluşlarından Creditwest Bank kendi doğum gününde çocuklara çok anlamlı bir hediye veriyor ve KTEV olarak bu işbirliğinden dolayı çok mutluyuz”(AK/FEZ)FOTOĞRAFLI