banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95126
ALTIN
203.076
DOLAR
5.1548
STERLİN
6.5899
EURO
5.8653
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İçkiler benden, hadi şerefe!
İçkiler benden, hadi şerefe!
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
banner282

Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Creditwest Bank, 25. yılında Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyaçlı ve başarılı 25 öğrenciye burs sağlıyor. 

Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Creditwest Bank, 25. yılında Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyaçlı ve başarılı 25 öğrenciye burs sağlıyor. 

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Creditwest Bank, 25. yılında Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyaçlı ve başarılı 25 öğrenciye burs sağlıyor. 

KTEV’den yapılan açıklamaya göre, Creditwest Bank ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı arasında ‘KTEV-Creditwest Eğitim Bursu’ protokolü bugün KTEV Merkez Binası’nda imzalandı.

Törende, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Müdürü Şevki Barutçu, Creditwest Bank Genel Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Kredi ve Merkezi Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Doğan Akay,  KTEV Mütevelli Heyeti üyesi Berna Yılmazoğlu Özdoğan ve Necdet Cengaver katıldı. 

ZAHEER: “EĞİTİME YATIRIM GELECEĞİMİZE YATIRIMDIR”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, toplumsal hayatı desteklemeye yönelik yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinin en önemli parçası olan eğitim alanında bugün KTEV ile önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Mazher Zaheer, ülkenin aydınlık geleceğe ancak insan zekası, becerisi ve çabasıyla ulaşabileceğinin bilinci içinde KTEV aracılığıyla 25 ihtiyaçlı ve başarılı öğrenciye eğitim bursu sağlayacağını açıkladı.

Banka olarak çocuklara yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirten Zaheer, çok yetenekli çocukların var olduğunu ancak bu yeteneklerin açığa çıkması için desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti. Zaheer, KTEV ile ilk kez gerçekleştirdikleri bu işbirliğinin daim olmasını ve büyüyerek çocuklarımız için daha iyi yarınlar yaratmasını temenni etti.

ÖRS: “KTEV BURSLARI EĞİTİMDEKİ FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAKTADIR”


Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, yaptığı konuşmada, mutluluğunu dile getirdi.

Örs, şöyle devam etti:

“Yıllardır ülkede orta, lise ve üniversite öğrencilerine burs veren tek kuruluş Kıbrıs Türk Eğitim Vakfıdır ve bu gibi bağışlar ile eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlayan değerli bağışcılarımıza yürekten teşekkür ederim. KTEV kurulduğu günden bugüne tam 1500 öğrenciye Eğitim hakkı tanıyarak onların bugün mezun birer birey olduklarını vurgulamak isterim. Ülkemizin önemli kuruluşlarından Creditwest Bank kendi doğum gününde çocuklara çok anlamlı bir hediye veriyor ve KTEV olarak bu işbirliğinden dolayı çok mutluyuz”

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI





Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması
Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması
Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı
Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
BKP’den emirnameye destek
BKP’den emirnameye destek
TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”
TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim