Cratos'tan yangınla ilgili açıklama

Saat 19.30 sularında bilmediğimiz sebepden dolayı plaj bölgesinde bulunan güneşlenme alanı çatısında çıkan yangın itfaiyemiz ve çalışanlarımızın başarılı operasyonu sayesinde kısa sürede söndürülmüştür herhangi bir yaralanma ve can kaybımız yoktur 19 Eylül 2019 saat 19:30 sularında kurumumuz bünyesinde işletilmekte olan Coco Bongo adasında elektrik şebekesi kaynaklı çıkan yangın itfaiyemiz ve çalışanlarımızın başarılı operasyonu sayesinde kısa sürede söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yoktur. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve bizi unutmayan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman adada ilkleri gerçekleştiren Cratos Premium olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.