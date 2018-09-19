banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96604
ALTIN
241.994
DOLAR
6.2685
STERLİN
8.2181
EURO
7.3236
Cratos'tan yangınla ilgili açıklama
CRATOS'TAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cratos otelde yangın
CRATOS OTELDE YANGIN
Akaryakıta zam!
Son Dakika
AKARYAKITA ZAM!
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Cratos'tan yangınla ilgili açıklama

Cratos'tan yangınla ilgili açıklama

19 Eylül 2018 Çarşamba 21:41
Cratos'tan yangınla ilgili açıklama

Saat 19.30 sularında bilmediğimiz sebepden dolayı plaj bölgesinde bulunan güneşlenme alanı çatısında çıkan yangın itfaiyemiz ve çalışanlarımızın başarılı operasyonu sayesinde kısa sürede söndürülmüştür herhangi bir yaralanma ve can kaybımız yoktur 19 Eylül 2019 saat 19:30 sularında kurumumuz bünyesinde işletilmekte olan Coco Bongo adasında elektrik şebekesi kaynaklı çıkan yangın itfaiyemiz ve çalışanlarımızın başarılı operasyonu sayesinde kısa sürede söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yoktur. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve bizi unutmayan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman adada ilkleri gerçekleştiren Cratos Premium olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cratos otelde yangın
Cratos otelde yangın
Akaryakıta zam!
Akaryakıta zam!
Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Yoğun Bakım Servisinde…
Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Yoğun Bakım Servisinde…
Girne’de 44 İşyeri Teftiş Edildi
Girne’de 44 İşyeri Teftiş Edildi
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Akaryakıt Hak Edişlerinin Yüzde 60’lık Kısmının Üreticilerin Kartlarına Yatırıldığını Duyurdu
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Akaryakıt Hak Edişlerinin Yüzde 60’lık Kısmının Üreticilerin Kartlarına Yatırıldığını Duyurdu
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı 550 İhtiyaçlı İlkokul Öğrencisine Okul Üniforması Sağladı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı 550 İhtiyaçlı İlkokul Öğrencisine Okul Üniforması Sağladı
Arter, Gürcafer İle Görüştü
Arter, Gürcafer İle Görüştü
Yarın 8 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
Yarın 8 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
Türkiye’deki Üniversitelere Yerleşme Alan Öğrenciler Yurt Ödemelerini Ziraat Bankası’na Yapabilecek
Türkiye’deki Üniversitelere Yerleşme Alan Öğrenciler Yurt Ödemelerini Ziraat Bankası’na Yapabilecek
Sıcak Ve Nemli Hava Devam Edecek
Sıcak Ve Nemli Hava Devam Edecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim