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10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:33

Crans-montana’nın Ardından

&nbsp;Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Crans-Montana’da görüşmelerin kesintiye uğramasının birleşik federal Kıbrıs isteğini ortadan kaldırmadığını belirtti.

Crans-montana'nın Ardından
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KTOEÖS BAŞKANI EYLEM: “BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS İSTEĞİ ORTADAN KALKMADI”

Lefkoşa, 10 Temmuz 17 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Crans-Montana’da görüşmelerin kesintiye uğramasının birleşik federal Kıbrıs isteğini ortadan kaldırmadığını belirtti.

Eylem, Crans Montana'da görüşmeler kesintiye uğramasını nedenlerinin “liderlerin beceriksizliği ve emperyalist çıkarların çelişki ve uyuşmazlıkları” olduğunu savundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Eylem, konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasının, Kıbrıs'ta çözümün tek parametresi olan federasyona bağlılığı değiştirmediğini belirtti. Eylem, “Barışa olan gereksinimi veya ortak geleceği oluşturacak birleşik federal Kıbrıs isteğini ortadan kaldırmış olmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Hukuk, adalet çiğnenerek yan yana barış içinde yaşamanın mümkün olmadığını belirten Eylem, şöyle devam etti:

“Adamızı eşit temelde paylaşmak istemeyen Rum liderliği ile kurulan ganimet, üleşme statükosunun adamızda söyleyecek tek sözü kalmamıştır. Çözüm metni ortaya çıkmıştır. Herkes gerçekçi ve pragmatik bir şekilde, çözümsüzlüğün faturasını da çok iyi hesap ederek, çözüme odaklanmalıdır. Liderler politikacılar gibi konjonktürel üstünlük taslayarak toplumları felakete sürükleyecek manevralardan kaçınmalıdır. Gerçek liderler, ortaya zaten çıkmış olan çözüm metnini artık imza ederek herkesin kazanacağı formüle odaklanmalıdır”

Eylem, elli yıldır süren görüşmelerin artık çözüm imzasıyla taçlandırılması ve herkesin kaybetmek yerine kazanması gerektiğini kaydetti.

(GÖZ/FEZ)

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