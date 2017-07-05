Crans-montana’daki Kıbrıs Konferansı

Kıbrıs Konferansı toplantıları bu akşam saatlerinde yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 13.00 sıralarında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.

KONFERANSTA 2. MASA TOPLANTISI 19.00’DA, BİRİNCİN MASA TOPLANTISI 20.30’DA BAŞLIYOR

AKINCI, DUNCAN İLE GÖRÜŞTÜ

Crans-Montana, 30 Haziran 17 (.): Kıbrıs Konferansı toplantıları bu akşam saatlerinde yeniden başlıyor.

Elde edilen bilgiye göre, Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele alacağı ikinci masa toplantısının 18.00’de (Kıbrıs saatiyle 19.00’da); Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katıldığı toplantının ise saat 19.30’da (Kıbrıs saatiyle 20.30’da) başlaması öngörülüyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 12.00 (Kıbrıs saatiyle 13.00) sıralarında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.

(FEZ/GÜL)

Haber: Fezile A. Öksüz

