CUMHURBAŞKANI AKINCI KONFERANS MERKEZİNDEN AYRILIRKEN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (1)

“GUTERRES’İN GELMESİ İYİ OLUR…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’na yeniden katılmasının iyi olacağını söyledi.

Akıncı, Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın yapıldığı La Regent Kongre Merkezi’nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇALIŞMALAR ÖĞLEDEN SONRA VE AKŞAM DA SÜRECEK

Akıncı, bugün öğleden sonra da çalışmalar yapılacağını ve akşam saatlerinde de yine toplanma olasılığının büyük olduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelmesinin iyi olacağını; Kıbrıslı Türk siyasi partilerin ortak açıklamasını da doğru bulduğunu söyledi.

Guterres’in gelip gelmeyeceğine bugün ve yarınki durumu gördükten sonra karar vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bize göre gelmesi iyi olur. Türk tarafı olarak tavrımız bu. Umarız buna uygun gelişmeler olacak” dedi.