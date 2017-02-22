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22 Şubat 2017 Çarşamba 17:17

“Çözüm Ve Barış Platformu” Liderlerle Görüşüyor

'Çözüm Ve Barış Platformu” Liderlerle Görüşüyor
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“Çözüm ve Barış Platformu” bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ile görüştü.

Müzakere sürecinde yaşanan kriz nedeniyle her iki liderden de görüşme talep eden platform yarın sabah da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre Anastasiadis ile yapılan görüşmede konuşan Esra Aygın ve Okan Dağlı,  herhangi bir liderin haklı ya da haksız olarak gösterilmesinin sorunun çözümüne katkı yapmadığını, bugüne kadar sarf edilen çaba ve son günlere kadar liderlerin gösterdikleri iyi niyetin tümden boşa çıkmasının iki toplumun fertlerini olumsuz etkilediğini belirterek, daha fazla güven bunalımı yaşanmaması için adım atılması gerektiğini kaydettiler.

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