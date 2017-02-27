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27 Şubat 2017 Pazartesi 08:49

“ÇÖZÜM SÜRECİNDE SON NOKTA MI?” KONUSU MİLLETVEKİLLERİ’NİN KATILIMI İLE GAÜ’DE MASAYA YATIRILACAK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan, GAÜ Kıbrıs Masası Çalışma Grubu tarafından organize edilen “Çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?” paneli, Milletekilleri’nin katılımı ile GAÜ’de gerçekleşecek.

'ÇÖZÜM SÜRECİNDE SON NOKTA MI?” KONUSU MİLLETVEKİLLERİ'NİN KATILIMI İLE GAÜ'DE MASAYA YATIRILACAK
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“ÇÖZÜM SÜRECİNDE SON NOKTA MI?” KONUSU MİLLETVEKİLLERİ’NİN KATILIMI İLE GAÜ’DE MASAYA YATIRILACAK

 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan, GAÜ Kıbrıs Masası Çalışma Grubu tarafından organize edilen “Çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?” paneli, Milletekilleri’nin katılımı ile GAÜ’de gerçekleşecek.

28 Şubat 2017 Salı günü saat 11.00 de GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kampüsü Millenium Senato Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan panelde,UBP Milletvekili Ersin Tatar, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Birikim Özgür ve TDP Milletvekili Zeki Çeler çözüm süreci hakkında konuşma gerçekleştirecek.

 


 
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