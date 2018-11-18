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Coşar: “KKTC'nin ilanına inanarak oy verdik“

Coşar: “KKTC'nin ilanına inanarak oy verdik“

18 Kasım 2018 Pazar 07:29
Coşar: “KKTC'nin ilanına inanarak oy verdik“

KKTC'YE GİDEN YOL... 35 YIL SONRA 15 KASIM 1983'Ü ANLATIYORLAR...

SALİH COŞAR: "KKTC TÜRKİYE'YLE ALINAN ORTAK KARARLA İLAN EDİLDİ"

Matematik öğretmeniyken politikaya atılan, kaymakamlık ve müsteşarlıktan sonra katıldığı ilk milletvekilliği seçimi olan 1981'de UBP'den ilk sırada milletvekili seçilen, birçok bakanlık yapsa da adı Maliye Bakanlığı'yla özdeşleşen Salih Coşar, KKTC'nin ilanına evet diyen 40 milletvekilinden biri sıfatını da taşıyor.

Bugün 80 yaşında olan deneyimli politikacı, dönemin Ekonomi ve Maliye Bakanı Coşar, KKTC'nin Türkiye'yle birlikte alınan bir kararla ilan edildiğini belirtirken "Biz inanarak, düşünerek oy verdik. Kıbrıs'ı bugün nasıl düşünüyorsak, o zamandan beri öyle düşünüyoruz" dedi.

KKTC'nin 15 Kasım 1983'te ilan edildiğini ancak öncesi de olduğunu kaydeden Coşar, 20 Temmuz 1974'te Bülent Ecevit'in kararıyla başlatılan Barış Harekatı'yla Kıbrıs'ın ikiye bölündüğünü ve ta sınırların belirlendiğini ve o günden beri Kıbrıslı Türklerin Anavatan Türkiye'den gereken her yardımı gördüğünü söyledi.

Salih Coşar, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin uzun yıllar birlikte yaşadığını, sonra ortaklık cumhuriyeti kurulduğunu ama işlerin düşünüldüğü gibi gitmediğini belirtti.

"SOL, BU İŞE KARŞIYDI"

KKTC'nin ilanına sağ ve sol partilerin yaklaşımının biraz farklı olduğunu, Rauf Denktaş'ın tüm milletvekillerine yemek verip kararı açıkladığı 14 Kasım 1983 gecesi uzun bir konuşma yaptığını, herkesin de dinlediğini, o gece telefonların kesildiğini anlatan Coşar, "Sol, bu işe karşıydı" diye konuştu.

15 Kasım 1983'te KTFD Meclisi'nde bağımsızlık ilanının oylanması sırasındaki duygularını ifade ederken "Vallahi biz inanarak yaptık. Düşünerek yaptık ve Kıbrıs'ı bugün nasıl düşünüyorsak o zamandan beri öyle düşünüyoruz" diyen Coşar, Kıbrıs'ta çizgiyi Ecevit'in çektiğini söyledi.

"HER ŞEYİ YÜZDE YÜZ BAŞARDIK İDDİAM YOK"

Salih Coşar, KKTC'nin yaşadığı sıkıntılarla ilgili sorulara karşılık "Her şeyi yüzde yüz başardık diye bir iddiam yok ama burası, nur içinde yatsın Sayın Ecevit'in çektiği çizgilerle Kıbrıslı Türklerin toprağı, memleketi oldu. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs da Türk'tür ve Türk devleti kurulmuştur. Doğrusu buydu ve yapıldı" diye konuştu.

Coşar, Meclisteki oylama sırasında ve sonrasında Meclis'in önünün dolup taştığını, Denktaş'ın orada bir konuşma yaptığını kaydetti.

KKTC'nin her konuda Türkiye tarafından desteklendiğini, 1974 sonrasında Kıbrıs Lirası'ndan Türk Lirası'na geçme kararı alındığını ve o zamandan beri TL kullanıldığını belirten Salih Coşar, ayrı para basma tartışmaları da yapıldığını ancak bu konunun o kadar basit olmadığını ifade etti.

AYŞE COŞAR

Coşar'ın eşi, uzun yıllar Devlet Laboratuvarı Müdürlüğü yaptıktan sonra müsteşarlıktan emekli olan Ayşe Coşar ise 15 Kasım 1983'te Meclis'teki oylamayı basın locasından izlediğini ve tarihi günü hiç unutmadığını söyledi. 

Son Güncelleme: 18.11.2018 10:45
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