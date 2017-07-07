Çorap söküğü gibi tutuklandılar!

Gemikonağı’nda sakin Kadir Akbulut, aracıyla Yeni Boğaziçi’ndeki Muzaffer Girgin’in yanına giderek uyuşturucu aldı ancak geri dönerken polisi görünce 10 gram uyuşturucuyu dışarıya attı

Girgin’in evine yapılan baskında üç gram uyuşturucu bulunurken, Girgin’in uyuşturucuları Mağusa’da İrfan Düşer’den aldığını itiraf etmesiyle Düşer de 16 gram uyuşturucuyla yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan ihbar sonucunda yaklaşık 29 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet sarma sigara ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak ise 1’i bayan olmak üzere 6 kişi tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kadir Akbulut, Murat Yıldırım, Ahmet Vatansever, Muzaffer Girgin, İrfan Düşer ve Berna Lütfüoğlu aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 5 Temmuz tarihinde alınan bir bilgide Gemikonağı’nda sakin zanlı Kadir Akbulut’un NG 492 plakalı araç ile Yeni Boğaziçi köyünde sakin zanlı Muzaffer Girgin’in yanına gelerek uyuşturucu madde alacağının öğrenildiğini belirtti. Ayni gün zanlı Girgin’in evine gidildiğinde zanlı Akbulut’un NG 492 plakalı araç ile zanlı Girgin’in evinden ayrılmakta olduğu ve İskele istikametine doğru seyretmekte olduğunun tespit edildiğini belirten Türe, konu aracın takibe alındığını söyledi. Türe, konu aracın Geçitkale köyü girişinde bulunan benzin istasyonunun 200 metre ilerisinde Geçitkale Polis Karakolu ekipleri tarafından yolu kesilerek durdurulmak istendiği esnada araçta yolcu olarak bulunan zanlı Akbulut’un aracın dışına naylon poşet attığının tespit edildiğini ve konu aracın durdurulduğunu açıkladı. Konu araçta yapılan kontrolde araç sürücüsünün zanlı Murat Yıldırım olduğu ve yine konu araçta zanlı Ahmet Vatansever’in de yolcu olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirten Türe, araçtan atılan naylon poşette yapılan kontrolde ise 3 adet kağıt parçasına sarılı yaklaşık 10 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

ZANLI GİRGİN KAÇMAYA ÇALIŞTI…

Polis Memuru Mahir Türe, mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kadir Akbulut, Murat Yıldırım ve Ahmet Vatansever’den yapılan soruşturmada konu uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığındaki maddeyi zanlı Muzzaffer Girgin’den aldıklarının öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Girgin’in evine gidildiğini söyleyen Türe, zanlı Girgin’in polis arabasını görmesi üzerine evinin ikinci katında bulunan pencereden atlayarak kaçtığını belirtti. Türe, akabinde zanlı Girgin’in kaçış istikametine doğru yapılan kontrolde naylon parçasına sarılı yaklaşık 3 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirterek, yine zanlı Girgin’in kaçtığı güzergahta yapılan aramada Girgin’in evinden yaklaşık 300 metre ileride kuru otlar arasında saklamış vaziyette tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlı Girgin’in tutuklanmasının ardından evinde yapılan aramada hassas terazi ve teraziye ait tabak içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar bulunduğunu belirten Türe, zanlı Girgin’den yapılan soruşturmada ise naylon parçasına sarılı 3 gr ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polisten kaçarken kendisinin attığını ve konu maddeyi zanlı İrfan Düşer’den aldığının tespit edildiğini açıkladı.

ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ…

Polis Memuru Mahir Türe, 6 Temmuz tarihinde zanlı İrfan Düşer’in Mağusa’da faaliyet gösteren bir otelde 207 numaralı odada kaldığının tespit edildiğini ifade ederek, konu otel odasına gidildiğini ve zanlı İrfan Düşer ile zanlı Berna Lütfüoğlu’nun tespit edildiğini söyledi. Zanlı Düşer’in masa üzerinde bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri yok etmeye çalıştığı esnada zanlı Düşer’e makul kuvvet kullanılarak kontrol altına alındığını belirten Türe, zanlı Düşer’in yok etmeye çalıştığı ve yere dökülen 14 gr ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 gr ağırlığında tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve toplam içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 7 adet sarma sigara ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 150 Euro ile 755 TL bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, tüm zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu, tüm zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



Kaynak: Halkın Sesi