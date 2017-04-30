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30 Nisan 2017 Pazar 07:50

Çöpünü Bırakan Kaçıyor

Çöpünü Bırakan Kaçıyor
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Çöpünü Bırakan Kaçıyor
Boğaz Piknik Alanı’nda piknik yapan bazı duyarsız vatandaşların kullandıkları malzemeleri yerde ve masaların üzerinde bırakıp alandan ayrılmaları çevre kirliğinin yanında sağlığımızı da tehdit ediyor.

Güneşli havayı fırsat bilen birçok vatandaş, piknik sezonunu açtı. Boğaz Piknik Alanı’nı tercih eden vatandaşların bir kısmı ücretli alanı kullanırken, bir kısmı ise ayrılan diğer bölgede piknik yapmayı tercih ediyor. Alanın ücretli kısmının temizliği dikkat çekerken, diğer tarafta yerlerdeki çöpler ve taşan çöp bidonları göze çarpıyor. Bazı duyarsız vatandaşlar kullandıkları malzemelerden arda kalanları ya yerde ya da masaların üzerinde bırakıp alandan ayrılıyor.

Yenibakış


 
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