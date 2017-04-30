Çöpünü Bırakan Kaçıyor



Güneşli havayı fırsat bilen birçok vatandaş, piknik sezonunu açtı. Boğaz Piknik Alanı’nı tercih eden vatandaşların bir kısmı ücretli alanı kullanırken, bir kısmı ise ayrılan diğer bölgede piknik yapmayı tercih ediyor. Alanın ücretli kısmının temizliği dikkat çekerken, diğer tarafta yerlerdeki çöpler ve taşan çöp bidonları göze çarpıyor. Bazı duyarsız vatandaşlar kullandıkları malzemelerden arda kalanları ya yerde ya da masaların üzerinde bırakıp alandan ayrılıyor.Yenibakış