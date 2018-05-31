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Conifa takımları hedeflerini anlattı

Bugün başlayacak Conifa Dünya Kupası çncesinde dün akşam (Çarşamba) basın toplantısı ile tüm takımlar düşüncelerini aktardı

Conifa takımları hedeflerini anlattı

Bugün başlayacak Conifa Dünya Kupası çncesinde dün akşam (Çarşamba) basın toplantısı ile tüm takımlar düşüncelerini aktardı

31 Mayıs 2018 Perşembe 00:21
Conifa takımları hedeflerini anlattı

Bugün başlayacak Conifa Dünya Kupası çncesinde dün akşam (Çarşamba) basın toplantısı ile tüm takımlar düşüncelerini aktardı

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Londra’da 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Conifa World Football Cup 2018 turnuvası basın toplantısı dün yapıldı. Yapılan basın toplantısına turnuvaya katılan 16 ülke takım temsilcileri ile her takımdan bir futbolcu katıldı. Conifa başkanı Per-Anders Blind basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında Conifa’nın her yıl daha da büyüyen bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek şu an itibarı ile 47 üyeye ulaştıklarını belirterek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Takımımızı toplantıda kafile başkanı Orçun Kamalı ile takımın en genç oyuncusu Erdoğan Nay temsil etti.

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Orçun Kamalı: Burada olmaktan çok mutluyuz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan vekili ve milli takım kafile başkanı Orçun Kamalı ise burada olmaktan çok mutlu olduklarını ve bu gibi organizasyonlar sayesinde ülke futbolunun dünyaya açılan bir penceresi oluştuğunu, amaçlarının bu gibi turnuvalarda sürekli yer almak istediklerini belirtti. Kamalı turnuvanın futbolun doğduğu yer olan Londra’da düzenlenmesinin de ülke tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan Nay: Amacımız şampiyonluk

Basın toplantısına milli takımı temsilen katılan takımın genç kalecilerinden Erdoğan Nay bu gibi turnuvalarda mücadele etmenin kendilerine büyük heyecan ve mutluluk verdiğini belirterek, bu yıl ki amaçlarının geçtiğimiz yıl finalde kaybettikleri Conifa Avrupa şampiyonluğundan sonra, Conifa Dünya kupasını kazanmak olduğunu söyledi. Basın toplantısı soru-cevap şeklinde sona erdi.

Basın toplantısı sonunda milli futbolcu Erdoğan Nay toplantıya katılan diğer takımlara ülkemizden getirilen hediyeler verdi. Ayrıca toplantının akabinde milli futbolcumuz Erdoğan Nay İngiliz gazeteci Steve Bownds ya ülkemiz ve futbolumuz hakkında mülakat verdi.

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