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Çolakoğlu Vadili Gölet'inde İncelemede Bulundu

GAZİMAĞUSA KAYMAKAMI ŞİFA ÇOLAKOĞLU BUGÜN VADİLİ GÖLETİ’NE GİDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.

Çolakoğlu Vadili Gölet'inde İncelemede Bulundu

GAZİMAĞUSA KAYMAKAMI ŞİFA ÇOLAKOĞLU BUGÜN VADİLİ GÖLETİ’NE GİDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.

16 Aralık 2014 Salı 00:52
Çolakoğlu Vadili Gölet'inde İncelemede Bulundu
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 ÇOLAKOĞLU VADİLİ GÖLETİ’NDE İNCELEMEDE BULUNDU.

GAZİMAĞUSA KAYMAKAMI ŞİFA ÇOLAKOĞLU BUGÜN VADİLİ GÖLETİ’NE GİDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.

Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu inceleme sırasında basına açıklamada bulundu.

Vadili Gölet Havzası’nın ilerisinde köylülerin ekili arazileri olduğunu belirten Çolakoğlu, suyun havzadan taşarak ekili alanlara girdiğini dile getirdi.

Göletin İngiliz döneminde sulama amaçlı yapıldığını ifade eden Çolakoğlu, cumartesi günü göletin kapağının sabote edildiğini olayın polise de yansıdı ifade etti.

Kapağın kontrollü bir şekilde açılarak suyun Köprülü göletine akıtılacağını kaydeden Çolakoğlu, zira cuma günü meterolojinin yeniden yağmur uyarısı olduğunu, yağmurun yağmasıyla birlikte göletin taşabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan bugün olağan üstü Gazimağusa Kaymakamlığında yapılan toplantıda ise alınan kararkar ise şöyle açıklandı.

1) Vadili göletinde bulunan tarımsal alanların su taşkınlarından kurtarılması gayesiyle Vadili göletinden İnönü yönüne giden tünelin önünün sürekli olarak açık bulundurulması şartı ile Su Dairesi’nin kontrolünde kademeli olarak Vadili göletinin kapağının açılmasına karar verilmiştir.

Alınan karar doğrultusunda Vadili göletinin kapağının açılmasına müteakip akacak olan suyun önceden temizlenen dere yatağı vasıtası ile kanlı dereye devamında ise Köprü göletine ulaşacaktır.

2) Vadili göletinin rezervuar alanının proje üretilerek temizletilip kapasitesini artırılması.

3) Vadili göletinde biriken suyun bir kısmının İnönü Efendiler Çiftliği bölgesinde bulunan eski sarı taş ocağına verilerek yer altı su kaynaklarının beslenmesi kararı alınmıştır.

4) Vadili göletinde ekili olan ve su taşkınlarından etkilenen arazilerin Tarım Dairesi tarafından belirlenmesi ve hasar tespitinin ivedi olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Son Güncelleme: 16.12.2014 00:56
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GAZİMAĞUSA KAYMAKAMI ŞİFA ÇOLAKOĞLU BUGÜN VADİLİ GÖLETİ’NE GİDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.
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