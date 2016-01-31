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Çolak, Doha’ya Gitti

Dışişleri Bakanı Emine Çolak, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

Çolak, Doha’ya Gitti

Dışişleri Bakanı Emine Çolak, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

31 Ocak 2016 Pazar 15:19
Çolak, Doha’ya Gitti
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 Dışişleri Bakanı Emine Çolak, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bakan Çolak’a Doha temasları sırasında Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ve Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel’in yanısıra KTTO Başkanı Fikri Toros ve KTSO Yönetim Kurulu Üyesi Çavlan Paralik de eşlik ediyor.

Çolak, Doha temaslarına dün KKTC vatandaşı Taisir Mustafa ve Katarlı işadamları Khalifa Al Jassim ile Ahmad Al Shabi ortaklığında yeni kurulan  Middle East Modified Butimen Co. şirketini ziyaretle başladı. Ziyaret sonrası Çolak, şirket sahiplerinin kendisi onuruna verdiği çalışma yemeğine katıldı. Çalışma yemeğinde, Kıbrıs’ta devam etmekte olan  müzakere sürecini işadamlarına aktaran Çolak, şu anda var olan ve çözüm sonrasında da var olacak olan yatırım olanakları ile ilgili bilgi verdi. Çalışma yemeğinde ayrıca KTTO Başkanı Toros ve KTSO temsilcisi Paralik de Katarlı işadamlarını KKTC’de yatırım yapmaya davet ederek, KKTC ile Katar arasında halen var olan ticari ilişkileri genişletmenin yöntemleri üzerinde durdular.

Çolak akşam ise, KKTC Doha Temsilcisi Aytuğ Plümer’in onuruna verdiği yemeğe katıldı. Yemeğe TC Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok’un yanısıra Doha’daki bazı yabancı büyükelçiler de katıldı.

Çolak, ikinci gün temaslarına ise, ilk olarak TC Doha Büyükelçisi Demirok’u makamında ziyaret etmekle başladı. Çolak daha sonra Körfez ve Ortadoğu’nun en büyük kültür merkezi Katara Kültür Köyü’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Çolak ve heyeti, Katara Kültür Köyü Yöneticisi Dr. Khalid Ibrahim Al Sulati ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Al Sulati Çolak’a kültür köyünü gezdirerek, burada düzenlenmekte olan uluslararası etkinlikler ile ilgili bilgi verdi.

Çolak ve heyeti, bugünkü temasları çerçevesinde Katar’ın en önemli işadamı ve Katar İşadamları Derneği Başkanı Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani’yi de ziyaret etti. Çolak, Al Thani’ye Kıbrıs’ta çözüme ulaşılması halinde adada oluşacak olumlu atmosfer ile yatırım olanaklarının artacağını anlattı. Toplantıda söz alan KTTO Başkanı Toros ise, KKTC’de var olan yatırım olanakları ile ilgili bilgi verirken Katarlı işadamları ile ilişkilerini geliştirmek ve kurumsal anlamda işbirliği yapmak istemlerini de dile getirdi. Al Thani ise, Bakan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Toros ve Paralik ile tanışmaktan çok mutlu olduğunu ve ilişkileri geliştirmek için temaslarının artarak devam etmesinin öneminin altını çizdi.

Çolak daha sonra ise, KKTC Doha Temsilciliği’ne giderek orada bir takım medya kuruluşlarına mülakat verdi.

Dışişleri Bakanı Çolak, yarın Doha temaslarına devam edecek.

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