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Çolak, CHP Dışişleri Komisyonu Üyelerini Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Emine Çolak, KKTC’de temaslar yapan Türkiye’den CHP Dışişleri Komisyonu üyelerini kabul etti.

Çolak, CHP Dışişleri Komisyonu Üyelerini Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Emine Çolak, KKTC’de temaslar yapan Türkiye’den CHP Dışişleri Komisyonu üyelerini kabul etti.

26 Ocak 2016 Salı 13:00
Çolak, CHP Dışişleri Komisyonu Üyelerini Kabul Etti
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DIŞİŞLERİ BAKANI EMİNE ÇOLAK, CHP DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ


 Dışişleri Bakanı Emine Çolak, KKTC’de temaslar yapan Türkiye’den CHP Dışişleri Komisyonu üyelerini kabul etti.

Görüşmede, CHP Dışişleri Komisyonu Başkanı Öztürk Yılmaz, komisyon üyelerini tanıtarak, CHP’de kurultay sonrası oluşturulan yeni yönetimin ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapmak istediğini ve bu nedenle geldiklerini belirtti.

Kıbrıs konusunda devam eden kapsamlı çözüm çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi almak istediklerini ifade eden Yılmaz, CHP olarak yapabilecekleri her türlü katkıya da hazır olduklarını kaydetti.
Yılmaz, 2 gündür KKTC’de olduklarını ve çok verimli temaslar gerçekleştirdiklerini belirterek, bugünkü temaslarının ardından adadan ayrılacaklarını söyledi.

ÇOLAK

Dışişleri Bakanı Emine Çolak ise, TC’den resmi veya siyasi gruplardan bilgilendirme anlamında girişim gelmesinin önemine değinerek, KKTC hükümetinin TC’den herkese eşit mesafede diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

“Burada olanları paylaşmak kadar Türkiye’deki siyasi dinamikler ve dışilişkiler hakkında da bilgi almak istiyoruz” diyen Çolak, Türkiye’yle bilgi alışverişini her alanda çok önemsediklerini söyledi.




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çolakCHP Dışişleri Komisyonu Üyelerini Kabul Etti
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