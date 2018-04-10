9 NİSAN /16 NİSAN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

ÇOK ZOR BİR HAFTADAN SONRA DAHA SAKİN VE DİNGİN BİR HAFTAYA BAŞLIYORUZ.

Gökte ne varsa yeryüzü de onun yansımasıdır. Gezegenlerin hareketleri vücudumuzu etkilemektedir. Bunları bazen gerginlik, baskı, bezgin bir hal ya da enerji yoğunluğu gibi algılarız. Vücudumuzun %85 ‘inin su olduğunu düşünürsek bu gibi zamanlarda bol bol su içmek, duş almak bizi rahatlatacaktır. Evimizin bazı yerlerine tuzlu su koymak, sirkeli su ile temizlik yapmak, adaçayı yakarak enerjilerimizi temizleyebiliriz. Renklerin ve taşlarında insan bedeni üzerinde olumlu etkileri vardır. Hatta Osmanlı padişahlarının sefere çıkarken ve savaş meydanlarında ona göre kullandıkları taşlar olduğu bilinmektedir. Müneccim başlarına danıştıkları da doğrudur. Haftanın her gününü de bir gezegen ve renk temsil eder.

PAZARTESİ

Ay günüdür, pazartesi günleri sendrom yaşamamızın sebebi bununla bağlantılıdır. Ay gelgitli duygusal etkilere açık olan bir enerjiyi temsil eder. Duygusal açıdan gelgitler yaşamımıza sebep olur. Temizlenmek ,arınmak, yemek yapmak için uygun bir gündür. Pazartesinin rengi mor ve beyazdır. Bu renkler bilinci, yaratıcılığı, sakinliği temsil eder. Kıyafetlerimizi ,aksesuarlarımızı, takılarımızı bu renklerden seçebiliriz.

SALI

Mars günüdür. Hareket ve enerji veren bir gezegendir. Spor yapabilir ,fiziki güç isteyen işlerimizi halledebiliriz. Tadilat ve tamirat için ideal bir gündür. Salı gününün rengi kırmızıdır. Üzerimizde bu renkte bir şeyler taşımak ,giymek enerjimizi dengeleyecektir. Ayrıca sakarlıklar ve dalgınlıklara açık olan enerjilere dikkat etmeliyiz.

ÇARŞAMBA

Merkür günüdür. İletişim ,ticari bağlar, haberleşme için uygun bir gündür. Gençlerle ilgili konuları organize etmek açısından da uygun bir enerjiye sahiptir. Verimliliği arttırmak için sarı renkli bir aksesuar ,iletişim içinde yeşil renkli bir aksesuar kullanabiliriz.

PERŞEMBE

Jüpiter günüdür. Dini ve ruhsal çalışmalar ,meditasyon yada yoga için uygun bir gündür. Sarı renkli bir aksesuarlar , takı yada taşlar kullanmak enerjilerimizi dengede tutacaktır. Seyahat ve başlangıçlar için iyi etkilere sahip olan bir gündür. Sakin davranmalı yüksek enerji gerektiren işleri bu günde yapmamaya gayret etmeliyiz.

CUMA

Venüs günüdür. Dinlenme ,eğlenme, sosyalleşme , ilişkiler açısından enerjisi iyi olan ve kişisel bakım, alışveriş, estetik de için uygun bir gündür. Yeşil bugünün rengidir ve kalbimize sağlayacağı enerji ile huzur ve sevgi verecektir. Yeşil renkli aksesuarlar ya da kıyafetler enerjimizi dengeleyerek kalbimizin rahatlamasını sağlayacaktır. Şunu unutmayalım ki kanser olmayan ve uyurken dahi çalışan organımızı dinlendirmeliyiz. Bu sebeple gün içinde beş dakika da olsa sırt üstü yatıp kalbimize ufak dokunuşlarla masaj yapmak iyi enerjiler sağlayacak ve bizi dinlendirecektir.

CUMARTESİ

Satürn günüdür. Satürn sabır ve metaneti temsil eder. Bu gün lacivert renkli aksesuar , kıyafet, taş kullanmak enerjimizi dengeleyecektir. Bu renk hedefe odaklanmamızı ve net düşünmemizi sağlayacaktır. Sabır gerektiren ve uzun süreye yayılacak olan işleri bu günlerde yapabiliriz. Nikah ve düğün için ideal bir gündür.

PAZAR

Güneş günüdür. Güneş yaşam enerjimizi ve kariyerimizi temsil eder. Aslında tam bir çalışma günüdür. Şifa çalışması yapmak ve enerji isteyen işleri yapmak için uygun bir gündür. Rengi turuncudur ve bu renk motivasyonumuzu arttırır ve enerji sağlar.

KOÇ BURCU(21 Mart-21 NİSAN)

Sevgili koçlar gökyüzündeki enerjiler artık sizi daha fazla desteklemekte, daha hızlıca davranarak harekete geçebilirsiniz. Fevri davranışlardan uzak durarak elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. İçinizdeki korkularınız hayatınızı net görmenizi engelliyor. Bu hafta içinde sürpriz gelişmeler olacak. Hayattan daha çok keyif alacaksınız. Sadece bir hafta daha sabır edin.

BOĞA BURCU(21 NİSAN-20MAYIS)

Sevgili boğalar aileniz ve yuvanızla ilgili bazı ilginç durumlar ortaya çıkabilir. Arkadaş çevrenizle ilgili her türlü problemlere karşı bu hafta hazırlıksız yakalanabilirsiniz. Kendinizi daha çok gerebilirsiniz, bu hafta aşkla ilgili olaylara dağınık bir şekilde değil de gerçekleri görmeye çalışarak daha ciddi bir şekilde eğilmeniz gerekecek.

İKİZLER BURCU(21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Sevgili ikizler iş hayatınızla ilgili beklenmedik sürpriz gelişmeler olabilir. Gerçekleri görmeyi reddedebilirsiniz. Olayları bir sis perdesi altında görebilirsiniz. Ciddi kararlar almak için mümkünse bir sonraki haftayı bekleyin. Geçmişten gelecek alacak verecek konuları sizi zorlamaya devam edecektir.

YENGEÇ BURCU(22HAZİRAN -22TEMMUZ)

Sevgili yengeçler eşiniz veya ortağınızla ilgili problemleri bu hafta çözmek için kendinizi daha da zorlayabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa onlarla ilgili duygularınızı ve planlarınızın yükseleceği bir hafta. Yoksa ilişkilerinizle ilgili gelecekte planladığınız bazı şeyleri önünüze çıkacağı bir hafta . Sağlığınıza dikkat.

ASLAN BURCU(23TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Sevgili aslanlar bu hafta geçmişte planlayıp uygulayamadığınız bazı konular tekrar önünüze gelecek. Aşk hayatınızda yaşayacağınız bazı problemleri daha yakından görecek , daha net tanımlar yapabileceksiniz. İçinizdeki duygularınızı dışarıya belli etmemeye çalışacaksınız. Önümüzdeki haftayla birlikte dostlarınız ve kardeşlerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Bir hafta daha sabırlı olmaya çalışın.

BAŞAK BURCU(24 AĞUSTOS-21EYLÜL)

Sevgili başaklar eşiniz veya ortağınızla ilgili problemleri görmek ve yüzleşmek konusunda kafanız karışabilir. Olaylar size net gözükmeyebilir. Netlik sizin için önemlidir bu yüzden kendinizi üzebilirsiniz. Ama merak etmeyin önümüzdeki haftadan itibaren ciddi bir maddi destek alacaksınız.

TERAZİ BURCU(24 EYLÜL-23 EKİM)

Sevgili teraziler ilişkilerle ilgili bir hareketlenme başlayabilir. Eğer ilişkiniz yoksa çok yakında iyi gelişmeler başlayacaktır. İlişkiniz var ise yeni bir düzene geçebilirsiniz. Kardeşler ve yakın dostlarınızla ilgili yeni farkındalıklar başlayacaktır. Bir hafta daha sakin olmaya çalışın.

AKREP BURCU(24 EKİM -22 KASIM)

Sevgili akrepler aybaşından beri iş hayatınızla ilgili daha çok zorlanmalar yaşadınız bu hafta içinde bu enerjiler devam edecektir. Önümüzdeki haftadan itibaren gelir kaynaklarınızda iyileşmeler başlayacaktır. Ayrıca bu konuyla ilgili harekete geçmek için kendinizi daha güçlü daha motive bir şekilde hissedeceksiniz. Bir hafta daha sabırlı ve sakin olmaya gayret edin.

YAY BURCU(23 KASIM-21 ARALIK)

Sevgili yaylar aybaşından itibaren gergin enerjiler altındasınız. Her şeyi düzene sokmak için mücadele içindesiniz. Yuvanız ailenizle ilgili yeni bazı gelişmeler olabilir. Hızlı karar verip uygulamaya geçmeyin. Önümüzdeki hafta sonu ile birlikte yeni ve güçlü enerjiler başlayacak ve artık rahatça harekete geçebileceksiniz.

OĞLAK BURCU(22ARALIK-20OCAK)

Sevgili oğlaklar iş hayatınızla ilgili hedefleriniz ve kaygılarınız yüksek durumda her zaman en iyisini yapmaya çalışmak sizin için önemli .Fakat bazen şartlar buna izin vermez. Bu da sizi karamsarlığa götürür. Satürn de birkaç yıl boyunca sizi bazı konularda test edecektir. Bu yüzden daha sabırlı ve güçlü olmak zorundasınız. Hafta sonundan itibaren iş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler başlayacaktır. Enerjinizi azalmasına izin vermeyin.

KOVA BURCU(21 OCAK-19ŞUBAT)

Sevgili kovalar son birkaç aydır zorlu dönemlerden geçmektesiniz. Özellikle para kaynakları ile ilgili yeni masraflar ve ödemeler oluşabilir. Arkadaş çevrenizde ya da yaşadığınız ilişkilerle ilgili olaylar bu haftada devam ediyor. Bu konularda bir süre daha sıkıntı içindesiniz. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren harekete geçmek için daha güçlü enerjiler sizinle olacak. Güzel sürpizler olabilir.

BALIK BURCU(20ŞUBAT-20MART)

Sevgili balıklar hayatınızda bazı değişiklikler yapmayı planlıyorsunuz. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren para konularında önünüzü daha net göreceksiniz. Arkadaş çevreniz ve iş hayatınızla ilgili bir müddet daha zorlayıcı etkiler altındasınız. Hafta sonundan itibaren iş hayatınızla ilgili yapmayı planladığınız şeyler için güçlü ve enerjik hissedeceksiniz. Bu hafta biraz daha sakin ve kontrollü olmaya çalışın.