Çok şükür yaralanan yok!

Lefkoşa-Girne anayolunda dün saat 11.30 civarında meydana gelen trafik kazası, görenleri korku.. Özhan Benderlioğlu (E-30), yönetimindeki PL 465 plakalı araç ile Lefkoşa'dan Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, orta refilje sağ ön tekerleği ile çarptı. Çarpma= etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, yolun solundan çıkıp toprak sete çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da olay yerine ulaşarak, kaza hakkında bilgi aldı.

Bir haftada bin 107 kişiye ceza kesildi Öte yandan Polis tarafından ülke genelinde geçen hafta yapılan rutin trafık kontrollerinde 1107 kişiye ceza kesildi. Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan

araç sürücülerinin 265'i süratli, 4'ü tehlikeli, 24'ü dikkatsiz, 52'si seyrüsefer nıhsatsız, 28'i sürü§ ehliyetsiz, 23'ü muayenesiz, 36'sı sigortasız, 29'u alkollü, 17'si "A" yol kullanma izinsiz, 6'sı "B" özel işletme izinsiz araç kullanınaktan ceza aldı. Sürücülerin 221'i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 168'i trafik levha ve işaretlerin uymamak, 5'i trafik işıklanna uymamak,

tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3'ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, taksimetre bulundurmamak ve 224'ü diğer trafik suçlarından rapor edildi. İskele'de asayiş ve trafik operasyonu.— Iskele'de ise önceki gün 17.00-19.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde düzenlenen asayiş ve trafik operasyonunda suç işlediği

tespit edilen toplam 30 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir araç ise trafikten men edildi. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bel ofis ve kumarhaneler kontrol edilerek, yapılan denetimlerde kumarhaneye gitmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam yedi kişi tespit edilerek haklannda yasal işlenı başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 293 araç kontrol edildi.

Melih Dobran