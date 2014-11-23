Çok Alkol Tüketenler Alkolik Değilmiş!

Haftada 15 ve daha fazla kadeh içki tüketenler alkolik oluyor.Çok alkol tüketenler alkolik değilmiş!









ABD'de aşırı alkol tüketen 138 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırma, bu kişilerin onda dokuzunun alkolik olmadığını ve içki alışkanlıklarının değiştirilebileceğini ortaya koydu. ABD'de kamu sağlığı kurumları, aşırı alkol tüketimini “Haftada 15 ve daha fazla kadeh içki tüketmek” olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre ABD nüfusunun yüzde 30'una yakınının alkolik olarak tanımlanması gerekiyor. Uzmanlar, alkol tüketimini azaltmak için ek vergilerle içki fiyatlarının artırılması gibi yöntemlerin denenmesini savunuyor. Yapılan araştırmalara göre, içki fiyatlarındaki her yüzde 10 artışta, alkol tüketimi yüzde 7 azalıyor.