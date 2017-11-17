Çok Acil Kan Aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Pazartesi günü geçireceği ameliyat için çok acil Şener Üçüz adına A+ kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşların Lefkoşa Devlet Hastanesi kan bankası bölümüne gitmeleri gerekmektedir.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.