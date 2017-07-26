Çok Acil Kan Aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören Hasan Kalkaner adına B rh + trombosit kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen kişilerin acilen Lefkoşa Devlet Hastanesi kan bankası bölümüne gitmeleri gerekmektedir.
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