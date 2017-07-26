Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:42

Çok Acil Kan Aranıyor

Çok Acil Kan Aranıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören Hasan Kalkaner adına B rh + trombosit kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen kişilerin acilen Lefkoşa Devlet Hastanesi kan bankası bölümüne gitmeleri gerekmektedir.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı Haber Acı Haber
Girne İnisiyatifi, Taslak İmar Planı Yasallaşana Kadar Geçecek Süreç İçin Bazı Taleplerde Bulundu Girne İnisiyatifi, Taslak İmar Planı Yasallaşana...
Cumhrubaşkanı Akıncı, Sendika, Birlik Ve Odaların Temsilcileriyle Bilgilendirme Toplantısı Yaptı Cumhrubaşkanı Akıncı, Sendika, Birlik Ve Odaların...
Eide BM Genel Sekreteri’ni Bilgilendirecek, Ardından Temaslarını Sürdürmek İçin Adaya Geri Dönecek Eide BM Genel Sekreteri’ni Bilgilendirecek, Ardından...
CTP Girne İlçe Kişi: “Acil Önlem Alınmalı” CTP Girne İlçe Kişi: “Acil Önlem Alınmalı”
Mallıdağ Ve Arıdamı Köyü Arasında Yangın Çıktı Mallıdağ Ve Arıdamı Köyü Arasında Yangın Çıktı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Acı Haber
Hayata tutunamadı

Haberi Oku