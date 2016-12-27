Çok Acil Kan Aranıyor..

Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi gören Esmahan Sabah isimli hasta için çok acil 0 rh Negatif kan aranıyor. Kan vermek isteyenlerin acilen Lefkoşa Devlet Hastanesi kan bankasına gitmeleri gerekmektedir.İrtibat no: Mehmet Sabah 0548 830 81 41

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.