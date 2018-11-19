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Çogem “haklarımızı Çizip Boyuyorum” Etkinliği Düzenledi

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla  “Haklarımızı Çizip Boyuyorum” etkinliği düzenledi.

Çogem “haklarımızı Çizip Boyuyorum” Etkinliği Düzenledi

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla  “Haklarımızı Çizip Boyuyorum” etkinliği düzenledi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:50
Çogem “haklarımızı Çizip Boyuyorum” Etkinliği Düzenledi

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla  “Haklarımızı Çizip Boyuyorum” etkinliği düzenledi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi’ne devam eden çocuklar ve gençler  Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleşen etkinlikte keyifli bir gün geçirdi.

 

Kendi haklarını resimlerle anlatan çocuklar ve gençler, haklarını içeren bildiri de okudular. Çocuklar, ayrıca  yüz  boyama  etkinliği  çerçevesinde eğlenceli saatler yaşadı. Etkinlik pasta  kesimi ile son buldu.

(HUR/YIL)

 

 

 

 

 

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