Çogem “haklarımızı Çizip Boyuyorum” Etkinliği Düzenledi

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla “Haklarımızı Çizip Boyuyorum” etkinliği düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi’ne devam eden çocuklar ve gençler Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleşen etkinlikte keyifli bir gün geçirdi.

Kendi haklarını resimlerle anlatan çocuklar ve gençler, haklarını içeren bildiri de okudular. Çocuklar, ayrıca yüz boyama etkinliği çerçevesinde eğlenceli saatler yaşadı. Etkinlik pasta kesimi ile son buldu.

(HUR/YIL)