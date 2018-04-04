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Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
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Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak

Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:38
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Girne-Beylerbeyi köyünde ormanda İlker Arabacı’yı ellerini ve ayaklarını bağlayıp, göğsünden bıçakladıktan sonra parasını çalıp kaçmaya çalışırken yakalanan 18 yaşındaki Dorina Codreanu hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 5 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın “Ağır yaralama”, “Soygun” ve “Bıçak taşıma” suçlarından yargılandığı ve bu suçların en ağır suçlar olduğu belirtildi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Tamer Sağer huzurundaki davanın kararını Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu bu yüzden kimsenin kimseyi cezalandırmaya hakkı olmadığına vurgu yaptı. Olayın olgularına değinen Beyoğlu, işlenen suçun toplumda ciddi travmalara neden olduğunu ve KKTC’de bu tür suçların yaygınlaştığına dikkati çekti. Sanık Dorina Codreanu’nun meyve bıçağını Arabacı’nın hayati organlarına gelecek şekilde sapladığını ifade eden Beyoğlu, bu eylemin sanık aleyhinde ağırlaştırıcı etken olduğuna vurgu yaptı. Soygun suçlarının şiddet içeren suçlar olduğuna dikkati çeken Beyoğlu, Codreanu’nun ülkeye Haziran ayında giriş yaptığını ve kısa bir süre sonra bu suçu işlediğini kaydetti. Beyoğlu, sanığın Arabacı’yı savunmasız eli kolu bağlı bir şekilde bıçakladığını ve bağlı bırakarak olay yerinden kaçtığını kararda dikkate aldıklarını belirtti. Beyoğlu, uzun süreli bir hapislik cezası vermeyi uygun gördüklerini ifade etti.

Sanığın 18 yaşında olması, genç suçlu sayılmasını da lehine değerlendirdiklerini kaydeden Beyoğlu, heyetin oy birliği ile Codreanu’yu 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı. 

 

Anahtar Kelimeler:
İlker ArabacıDorina Codreanu
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