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Çocuklarını görmek istediler

Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Doğu çifti aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Tutukluluk süreleri uzatılan karı koca çocuklarını görmek istedi. Mahkeme kararı Sosyal Hizmetlere bıraktı 

Çocuklarını görmek istediler

Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Doğu çifti aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Tutukluluk süreleri uzatılan karı koca çocuklarını görmek istedi. Mahkeme kararı Sosyal Hizmetlere bıraktı 

24 Mart 2018 Cumartesi 09:19
Çocuklarını görmek istediler
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Devrim DEMİR 

Alsancak’ta sokak ortasında göğsünden bıçaklanarak öldürülen Alsancak Belediyesi Su İşleri Bölüm amiri 54 yaşındaki Memduh Ulugün cinayetinin soruşturması devam ediyor.

Gönül ilişkisi yaşadığı Meryem Doğu tarafından 13 Mart tarihinde evinin civarındaki boş bir arazide 6 bıçak darbesi ile öldürülen Ulugün’ün katilleri dün ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, polisin aldığı güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkardı.

Zanlılar için avukat Hasan Nidai Mesutoğlu mahkemede hazır bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek 7’şer gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Silinmiş mesajlar tespit edilmeye çalışılıyor

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli Müfettiş Eren Gözügüzel, zanlılar Meryem Doğu ve Mehmet Doğu’nun “Taammüden Adam Öldürme”, “Adam Öldürme” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Gözügüzel, cinayetin 13 Mart tarihinde meydana geldiğini anımsatarak zanlıların 10 gündür poliste tutuklu olduğunu anımsatarak, Doğu çiftine en son tutukluluk alınan 16 Mart tarihinde ayrı ayrı gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Zanlı Meryem Doğu’nun cep telefonunda maktül ile mesajlaşmaların olduğuna değinen Gözügüzel, zanlıların ve maktülün cep telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını ve silinmiş mesajların geri getirilmesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Ses analizleri alındı

Gözügüzel, zanlıların tutukluluk süreleri içerisinde doktor kontrolünden geçirildiklerini, 18 kişinin sorgulanıp 15 ifade temin edildiğini kaydetti.

Cinayet günü ve öncesi maktul ile zanlılar arasında cep telefonu konuşmalarının tespiti için ses analizlerinin alındığını kaydeden Müfettiş Eren Gözügüzel, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını beklenen birçok sonucun henüz gelmediğini ifade ederek 7 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Çocuklarını görme talebinde bulundular

Doğu çiftinin avukatı Hasan Nidai Mesutoğlu, zanlıların çocukları ile görüşme talebi olduğunu belirterek mahkeme tarafından değerlendirilmesi talebinde bulundu.

Sosyal Hizmetler karar verecek

Yargıç Mesut Mesutoğlu, avukatın beyanının ardından talebi Sosyal Hizmetlerin değerlendireceğini çocukların psikolojik durumuna göre karar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

kaynak:havadis

Son Güncelleme: 24.03.2018 10:22
Anahtar Kelimeler:
Memduh UlugünAlsancakCinayetMehmet DoğuMeryem Doğu
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