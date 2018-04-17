CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 19 NİSAN AKŞAMI ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SAHNE ALACAK



Lefkoşa, 17 Nisan 18 :Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 19 Nisan Perşembe saat 20.00’de, “Çocuklardan Bayram Konseri” isimli etkinlikte, çocuklarla birlikte sahne alacak.



Ali Hoca’nın şefliğinde, DAÜ-Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, keman sanatçısı Cevdet Minalay solist olarak yer alacak.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Konserde barış, sevgi, dostluk, Kıbrıs ve 23 Nisan temalı parçalar icra edilecek.



Bu yıl üçüncüsü icra edilecek etkinlikte, çocuk koroları 30 ve 35 kişiden oluşurken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahnede 120 kişi olacağı belirtildi.



3 ÇOCUK KOROSU SAHNE ALACAK



Etkinlik çerçevesinde, DAÜ-SEM Ada Işığı Çocuk Korosu Koro Şefi Erkan Dağlı ve Piyanist Deniz Amcazade eşliğinde, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu Koro Şefi Hare Yakula eşliğinde, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Çocuk Korosu ise Koro Şefi Pembe Gürtekin ve piyanist Saadet Çaluda eşliğinde konserde yer alacak. Konser halka açık ve ücretsiz olacak.



KONSER PROGRAMI



Konserde seslendirilecek parçalar şöyle:



“Antonio Vivaldi Sol Majör Keman Konçertosu Op.3 No.3 RV 310 I.Allegro, Solist - Cevdet Minalay, ‘Sen de Gel’, ‘Barışı Anlatalım’, ‘Çok Şanslıyız’, ‘Sev’, ‘Düş’, ‘Annem’, ‘Müzik Sevgidir’, ‘23 Nisan Şarkısı’, ‘Dostluk’, ‘Tebessüm’, ‘Sevgiye Çağrı’, ‘Cennettir Kıbrıs’ım’, ‘23 Nisan’”



(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI

