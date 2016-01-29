Çocuklardan, Lösemili Çocuklar Yararına Konser

ÇOCUKLARDAN, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR YARARINA KONSER



Müzik Öğretmeni Hanife Önder Kuyucuoğlu yönetimindeki 50 çocuk, lösemili çocuklar yararına konser verdi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, konser, önceki gün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda ‘performans gösterisi’ şeklinde gerçekleşti.

Etkinlikte, çocuklara gösterdikleri duyarlılık nedeniyle onur belgesi verildi.

Konserden elde edilecek gelir lösemili çocuklara ‘infizyon pompası’ alımında kullanılacak.

















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