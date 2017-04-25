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25 Nisan 2017 Salı 10:03

“Çocuklardan Bayram Konseri” Gerçekleşti

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla üç çocuk korosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile beraber Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde konser verdi.

'Çocuklardan Bayram Konseri” Gerçekleşti
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 “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla üç çocuk korosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile beraber Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, konserin Ali Hoca’nın şefliğinde ve Cansu Özcezarlı ile Göksu Özcezarlı’nın solistliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Toplam 90 çocuğun oluşturduğu “DAÜ – SEM Ada Işığı Korosu”, “Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu” ve “TED Kuzey Kıbrıs Koleji Çocuk Korosu”, aileler ve müzik severler tarafından beğeni kazandı.

Konseri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da izledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı konser öncesinde yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutlayarak onlara şöyle seslendi:

“Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği bu anlamlı gün dolayısı ile burada sizlerle buluşuyoruz. Ne kadar şanslıyız değil mi çocuklar; Atatürk gibi bir liderimiz bir önderimiz olduğu için. Bakın yine onun dünya çocuklarına armağan ettiği bir  gün vesilesiyle buluştuk.  İçinde bulunduğumuz ve yaşadığımız dünyada Atatürk devrimlerinin ne kadar önemli olduğu daha da önem kazanmaktadır. Bu yüzden hepimiz Atatürk devrimlerini iyi okumalı, anlamalı ve ona göre çalışmalıyız. Gelecek iyi yetişmiş siz çocuklarla daha güzel olacaktır eminim. Hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun yeniden.”

Konserin ilk eserinin Mozart’ın Rondo Allaturka’sı, ya da herkesin çok iyi bildiği adıyla Türk Marşı olduğunu ifade eden Kofalı, konserle ilgili detaylı bilgi verdi.

A.Vivaldi’nin 2 keman için la minör konçertosunu Cansu – Göksu Özcezarlı kardeşlerin seslendireceğini, ardından da çocuk korolarının sahne alacağını belirten Kofalı, “DAÜ – SEM Ada Işığı Korosu ve şefleri Erkan Dağlı, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu ve şefleri Hare Yakula ve Nur Tilki, TED Koleji Çocuk Korosu ve Pembe Gürtekin bugün bizimle beraber olacaklar” dedi.

Programda, Kıbrıslı besteci Kamran Aziz’in eserlerine de yer verildi.

Geçtiğimiz yıl da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ülkedeki çocuk koroları ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde sahneye çıkarak, şarkılar söylemişti.

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