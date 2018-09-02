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Çocuklar Kendi Kumbarasını Yapıyor

Lefkoşa, 2 Eylül 18 : Çocuklar, Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde,  “Her Çocuğa Bir Kumbara” projesiyle tasarruflu olmayı öğrenerek, kendi kumbarasını yapıyor.

Çocuklar Kendi Kumbarasını Yapıyor

Lefkoşa, 2 Eylül 18 : Çocuklar, Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde,  “Her Çocuğa Bir Kumbara” projesiyle tasarruflu olmayı öğrenerek, kendi kumbarasını yapıyor.

02 Eylül 2018 Pazar 13:02
Çocuklar Kendi Kumbarasını Yapıyor
Lefkoşa, 2 Eylül 18 : Çocuklar, Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde,  “Her Çocuğa Bir Kumbara” projesiyle tasarruflu olmayı öğrenerek, kendi kumbarasını yapıyor.
Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Çocuklar, güvenli ortamda kaliteli zaman geçirmeleri ve sosyal aktivite fırsatı sunan Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde eğlenirken, öğrenmeye ve yeni şeyler üretmeye devam ediyor.
Gancelli Sevgi Atölyesi sorumlusu Leman Cankat’ın önderliğinde Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde kendi kumbaralarını kendileri yapan çocuklar, her çocuğa bir kumbara projesi adı altında düzenlenen etkinlikte, çamurdan kendi kumbaralarını yaptı. Çocukların hayal güçlerini yansıttığı çalışma sonucunda, renkli, birbirinden güzel kumbaralar ortaya çıktı. Çocuklar kumbara çalışması ile tasarruflu olmanın önemini kavrarken, bunun yanında emeğin, göz nuru çalışmanın ve üretmenin keyfini bir kez daha yaşamış oldu.
(AK/HÖ)            FOTOĞRAFLI
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