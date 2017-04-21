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21 Nisan 2017 Cuma 15:11

Çocuklar İskele Belediyesi’nde…

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında görevini temsili olarak Boğaziçi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Pakizenur Çevik’e devretti.

Çocuklar İskele Belediyesi'nde…
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BAŞKAN SADIKOĞLU GÖREVİNİ PAKİZENUR ÇEVİK'E DEVRETTİ

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında görevini temsili olarak Boğaziçi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Pakizenur Çevik’e devretti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Boğaziçi İlkokulu ve İskele Maarif Anaokulu’ndan bir grup öğrenciyi makamında kabul etti.

Belediye Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, çocuklarla sohbet eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin her zaman çocukların yanında olduğu mesajını verdi.

Sadıkoğlu daha sonra makamını, Boğaziçi İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Pakizenur Çevik’e devretti.

“İSKELE’Yİ ÇİÇEKLERLE RENKLİ GÖRÜNTÜYE KAVUŞTURACAĞIM”

23 Nisan kutlamaları kapsamında Başkan Hasan Sadıkoğlu’nun makamını devralan çocuk başkan Pakizenur Çevik, İskele ve beldelerine çeşitli çiçekler ekilerek, İskele’nin renkli bir görüntüye kavuşturulacağını söyledi.

Çocuk başkan, yeni hizmet binalarının yapılacağını da belirterek, kendisine iletilen talepleri de dinledi.

SADIKOĞLU

Çocukların 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Sadıkoğlu, yarının büyükleri çocukların, kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemini vurguladı.

Çocuklara hediyeler de veren Başkan Sadıkoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Çocuklara İskele Belediyesi ziyareti sırasında Şht. İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli ile İskele Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Oya Öztürk eşlik etti.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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