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Çocuklar, Hayalleri Ve Beklentileri İçin İcraat İstedi

ÇOCUKLAR, BAKANLAR KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Çocuklar, Hayalleri Ve Beklentileri İçin İcraat İstedi

ÇOCUKLAR, BAKANLAR KURULU TOPLANTISINA KATILDI

19 Nisan 2018 Perşembe 14:13
Çocuklar, Hayalleri Ve Beklentileri İçin İcraat İstedi
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ÇOCUKLAR, BAKANLAR KURULU TOPLANTISINA KATILDI

KÜÇÜK BAŞBAKAN YILTAN’IN “EĞİTİM MÜFREDATI AZALTILSIN” TALİMATINA KABİNENİN YENİ ÜYELERİNDEN ALKIŞ

TALEPLER İÇİN GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ MALİYE BAKANI GÜÇLÜ BÜTÇE İÇİN VERGİLERİN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Lefkoşa, 19 Nisan 18 (.): Bakanlar Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencilerden oluşan bir heyeti ağırladı.


KKTC genelindeki 26 okuldan öğrencinin bulunduğu heyet Başbakanlığa giderek Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Öğrencilere, 9 Eylül İlkokulu Müdürü Mehmet Zorba ve okul öğretmenleri eşlik etti.

Kısa süreliğine bakanların koltuğuna oturan çocuklar, hayalleri ve beklentileri için icraat istedi. Başbakan koltuğuna oturan Elif Yıltan’ın “Eğitim müfredatı azaltılsın” talimatı kabinenin yeni üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

ÇOCUKLARIN KABİNESİ…

Çocukların oluşturduğu kabinede, Başbakanlığa 9 Eylül İlkokulu’ndan Eylül Yıltan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı’na Karakol İlkokulu’ndan Aras Kahraman, İçişleri Bakanlığı’na Kurtuluş İlkokulu’ndan Eray Keskin getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 23 Nisan İlkokulu’ndan Elif Dal, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na British Culture College’den Hasan Semih Taş, Turizm ve Çevre Bakanlığı koltuğuna Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Mehmet Çamlıköylü, Maliye Bakanlığı koltuğuna Çağlayan İlkokulu’ndan Hatice Ceren Sayar oturdu.

Alasya İlkokulu’ndan Deniz Işıklar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Şehit İlker Karter İlkokulu’ndan Sümer Kurukafa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, Fikri Karayel İlkokulu’ndan Adalet Hacıoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Atatürk İlkokulu’ndan Hatice İlknur Atmaca ise Sağlık Bakanı oldu. Sağlık Bakanı Besim tıp kongresine katılmak üzere İstanbul’a gittiğinden küçük Sağlık Bakanı’na Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yardımcı oldu.

Başbakan koltuğuna oturan Eylül Yıltan, kabinenin 10 yeni üyesine ülke sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerini sordu, önerilerini istedi. Arkalarında duran bakanlardan aldıkları ipuçlarını önlerindeki kağıtlara yazan çocuk bakanlar Başbakana taleplerini iletti.

KÜÇÜK BAŞBAKAN’DAN “EĞİTİM MÜFREDATINI AZALTIN” TALİMATI

Bakanlar Kurulu’nun gündeme damga vuran öneriyse Başbakan Eylül Yıltan’ndan geldi. Eğitim Bakanı Sümer Kurukafa’ya, “Eğitim müfredatını azaltın” talimatı veren Başbakan alkışlandı.

Genç bakanların Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşıdığı konular arasında trafik de vardı.

Çocuk bakanlar, koltuklarını kısa süreliğine devraldıkları bakanların kulaklarına fısıldadığı ipuçlarıyla dövizdeki yükselişe önlem, eşit gelir paylaşımı, özel sektörde sendikalaşma, ekonominin kayıt altına alınması, elektrikli araçların trafikte yaygınlaşması, turist sayısının artırılması, yeni havalimanı, liman ve hastane yapılması, yeni bir hava yolu şirketi kurulması, KKTC’nin yurt dışında daha fazla temsil edilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, güneş gibi doğal enerji kaynaklarından yararlanılması ve yolların tamiri için talimatlar verdi.

Bakanların ve Başbakanın taleplerinin ardından gözler Maliye Bakanına çevrildi.

KÜÇÜK MALİYE BAKANI SAYAR’A DENKTAŞ’TAN UYARI: “HERKES BİZDEN PARA İSTEDİ, DİKKAT ET”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Herkes bizden para istiyor, dikkat et” diyerek koltuğunu bıraktığı Sayar’ı uyardı.

Hatice Ceren Sayar, Bakanlar Kurulu toplantısını önemli bir mesajla tamamladı. Sayar, söz konusu taleplerin ancak güçlü bir bütçeyle karşılanabileceğini, bunun için de her vatandaşın vergisini ödemesi gerektiğini belirtti.

Bakan koltuklarına oturan çocuklara seslenen Serdar Denktaş ise, tüm uğraşın taleplerin yerine getirilebileceği güçlü devlet yapısına ulaşılması için verildiğini kaydetti.

Gün anısına Başbakan Tufan Erhürman’a çiçek, çocuklara da hediye takdim edildi. Küçük bakanlar kısa süreliğine devraldıkları koltukları teslim ederek Başbakanlıktan ayrıldı.

Çocuklardan oluşan heyet bugün Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Meclise de giderek Mustafa Akıncı, Cemal Özyiğit, Derya Kanbay ve Teberrüken Uluçay ile görüştü.

(RÇ/FEZ)

Haber: Rahme Çiftçioğlu. Fotoğraf: Erol Uysal

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