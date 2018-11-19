banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94201
ALTIN
208.570
DOLAR
5.3122
STERLİN
6.8118
EURO
6.0671
Akıncı UBP Genel Başkanı Tatar'ı kabul etti
Akıncı UBP Genel Başkanı Tatar'ı...
Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi
96 Trafik kazasında 23 kişi taralandı
96 Trafik kazasında 23 kişi...
Meclis genel kurulu toplandı
Meclis genel kurulu toplandı
banner282

“çocuklar Çok Haklı” Konulu Sergi Açıldı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Evrensel Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Bedesten\'de “Çocuklar Çok Haklı” konulu çocuk hakları paneli ve sergisi düzenlendi. Sergi bugün saat 11.30’da Lefkoşa Bedesten’de açıldı.

“çocuklar Çok Haklı” Konulu Sergi Açıldı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Evrensel Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Bedesten\'de “Çocuklar Çok Haklı” konulu çocuk hakları paneli ve sergisi düzenlendi. Sergi bugün saat 11.30’da Lefkoşa Bedesten’de açıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
“çocuklar Çok Haklı” Konulu Sergi Açıldı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Evrensel Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Bedesten\'de “Çocuklar Çok Haklı” konulu çocuk hakları paneli ve sergisi düzenlendi. Sergi bugün saat 11.30’da Lefkoşa Bedesten’de açıldı.

Etkinlik, SOS Çocukköyü Derneği ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği öncülüğünde Kıbrıs Çocuk Vakfı destekleriyle çocuk haklarına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenlendi.

8 devlet okulundan öğrencilerin gözüyle çocuk haklarının anlatıldığı resimlerde eğitim, oyun oynama, sağlık ve yaşam hakkı gibi haklar resmedildi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği Temsilcisi Laden Asilzade yaptı.

(GÖZ/YIL)   FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı  Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi
Baybars: “emirname, Dağınık Ve Plansız Büyümenin Önüne Geçilmesi İçin Hazırlandı”
Baybars: “emirname, Dağınık Ve Plansız Büyümenin Önüne Geçilmesi İçin Hazırlandı”
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Özçınar’dan Çocuk Hakları Günü Mesajı…
Özçınar’dan Çocuk Hakları Günü Mesajı…
96 Trafik kazasında 23 kişi taralandı
96 Trafik kazasında 23 kişi taralandı
Akıncı UBP Genel Başkanı Tatar'ı kabul etti
Akıncı UBP Genel Başkanı Tatar'ı kabul etti
Bölünmüş Başkentin Havalimanı Belgeseli Basın-sen Lokalinde Yarın Gösterilecek
Bölünmüş Başkentin Havalimanı Belgeseli Basın-sen Lokalinde Yarın Gösterilecek
Cumhurbaşkanı Akıncı Klasik Otomobil Rallisine Katılan Heyetleri Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Klasik Otomobil Rallisine Katılan Heyetleri Kabul Etti
Beyarmudu’nda Sürekli Av Koruma Bölgesinde Avlanan Bir Kişi Hakkında Yasal İşlem…
Beyarmudu’nda Sürekli Av Koruma Bölgesinde Avlanan Bir Kişi Hakkında Yasal İşlem…
Din-gör-sen:
Din-gör-sen: "peygamber Efendi’nin Verdiği Mesajları, Bugün Bazı Bölgelerde Yaşanan Kaostan Çıkışın Reçetesi Olarak Görüyoruz

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim