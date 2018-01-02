“Çocuklar kanserle yalnız savaşamaz!”

Kanser hastaları yararına düzenlediği yardım kampanyaları ile bilinen Devran Vudalı, çocukluk çağı kanser hastalığına dikkat çekti, Onkoloji Merkezi’nde tedavi gören ve acil ilik nakli bekleyen Halime Gezer için yardım çağrısında bulundu

Genç yaşta yakalandığı kanser hastalığını azmi ve başta ailesi olmak üzere sevenlerinin desteği ile yenen ve sonrasında hayatını kanser hastalarına yardım etmek için adayan Devran Vudalı, 10 aydır lösemi ile savaşan ve acil ilik nakli olması gereken 9 yaşındaki Halime Gezer için Havadis aracılığı ile yardım çağrısında bulundu.

Devran Vudalı, “Halime Gezer hepimizin çocuğudur, kardeşidir. Gezer’e yardımcı olmaz bizim insanlık görevimizdir” dedi.

“Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız”

Devran Vudalı, “Halime gibi birçok çocuğumuz bizlerin yardımlarını beklemektedir. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız” dedi, 18-45 yas arası, KKTC Kimlik kartına sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı her bireyin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na örnek vererek dünya ilik havuzuna kayıt olabileceğini ifade etti.

Vudalı, Halime Gezer ve hastalıkla mücadele eden diğer çocuklar için “umut” olmak isteyenlerin hafta içi her gün 08.00-16.30 saatleri arasında Atatürk Meydanı, mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na başvurabileceğini belirtti.

Devran Vudalı, “Donör olmak için başvuru yapanların yanak içinden alınacak tükürük örneği ile sisteme kayıtlarının yapılacağını, bu kayıtların uluslar arası bir çalışma olup dünyadaki tüm ilik nakli gereken hastalara ulaştığını dile getirdi.

Devran Vudalı

“Çocuklarımızı bu yolda yalnız bırakmayalım”

Devran Vudalı, “Yıllardır kanser hastası çocuklara destek olabilmek için çabalıyorum ve bu süreçte halkın desteğinin çok önemli olduğuna bizzat şahit oldum. Kanser ile mücadele eden çocuklar için çok daha güzel şeyler yapabilir, el ele verirsek onlara yardımcı olabiliriz. Sadece 5 dakikamızı alan bir işlem ile bir çocuğa umut olabiliriz” dedi.

Halka çağrı yapan Vudalı, “Gelin bu ülkenin insanlarının ne kadar birlik olduğunu ve çocuklarına sahip çıktığını birlikte gösterelim. Çocuklarımızı bu yolda yalnız bırakmayalım” diye Konuştu.

Halime acil uygun donör bekliyor

Halime Gezer, 9 yaşında. Mart ayında Lösemi teşhisi ile tedaviye alındı. Halime, 8 ay Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde kanser tedavisi gördü, Kasım ayından bu yana da Lefkoşa’da Onkoloji Merkezi’nde tedavi altında. Halime için acil uygun donör aranıyor.

Anne Münevver Gezer, Halime’ye lösemi teşhisi konulduğu andan itibaren biricik kızının yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kızının moralini yüksek tutmak için aylardır elinden geleni ardına koymayan çaresiz anne vatandaşlara “Kızımın hayatını kurtaracak kişi belki de sizsiniz” dedi

Halime Gezer için aile ve dünya taramasında uygun donör henüz bulunamadı.

Küçük Halime hastalığının ne olduğunu ve ilik nakline ihtiyacı olduğunu biliyor. Şuana kadar uygun donör bulanamamış olsa da Halime umutla bekliyor.