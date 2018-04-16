Çocuklar Güzelyurt Belediyesi’ni Aydın’da Temsil Edecek

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 4 eğitmen ve 21 çocuktan oluşan halk dansları ekibi bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’ni Aydın’da temsil edecek çocuk halk dansları ekibiyle tanıştı.

Çocuklara öğretmenlerine karşı saygı ve sevgiyi eksik etmemelerini öğütleyen Özçınar, Aydın’dan güzel dostluklarla mutlu bir şekilde dönmelerini temenni etti.

Dünya barışına ve kardeşliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Nazilli Belediyesi Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda birçok farklı ülkeden çocuk grubu katılarak kendi kültürlerine ait gösterilerini sergileyecek.

Çocukları kaynaştırmak amacıyla gerçekleşecek Çocuk Bayramı kapsamında konuk ekiplere kültür gezileri düzenlenecek.

ÇOCUK EKİBİ SERGİ SALONU’NU ZİYARET ETTİ

Çocuk halk dansları ekibi ziyaret sonrası eğitmenleriyle birlikte geçtiğimiz hafta açılan Sergi Salonu’nu ziyaret ederek, “Mekan, İnsan, Bellek” adlı sergiyi gezdi. Eğitmenleri eşliğinde sanatçıların eserlerini görme fırsatı bulan çocuk ekibi birde anı resmi çektirdi.

Geçtiğimiz hafta açılan sergi iki ay boyunca Pazartesi-Cuma; 10.00-13.00 ve 14.00-18.00, Cumartesi günü ise 10.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.