Yunus Emre Enstitüsü, Gazimağusa Belediyesi işbirliği ile “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adıyla Mağusa Maraş Gelişim Akademisi’nde 2. Çocuk Şenliği düzenleyecek. (15.00)
21 Nisan 2018 Cumartesi 14:10
Son Güncelleme: 21.04.2018 17:25
Yunus Emre Enstitüsü, Gazimağusa Belediyesi işbirliği ile “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adıyla Mağusa Maraş Gelişim Akademisi’nde 2. Çocuk Şenliği düzenleyecek.
Yunus Emre Enstitüsü, Gazimağusa Belediyesi işbirliği ile “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adıyla Mağusa Maraş Gelişim Akademisi’nde 2. Çocuk Şenliği düzenleyecek. (15.00)