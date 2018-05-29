‘çocuk Şenliği’ Ve ‘uçurtma Şöleni’ Ertelendi





Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Gönyeli Belediyesi, Gönyeli’de meydana gelen cinayet sonrasında, 1 Haziran’da düzenlenecek “Çocuk Şenliği” ve 2 Haziran için planlanan “Uçurtma Şöleni” etkinliğini ileriki bir tarihe erteledi.Belediyeden yapılan açıklamada, “Üzüntümüz büyüktür. Yitirdiğimiz değerlerimiz için bir kez daha Gönyeli’mize başsağlığı diliyoruz” denildi.(AK/HÖ)