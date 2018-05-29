‘çocuk Şenliği’ Ve ‘uçurtma Şöleni’ Ertelendi

Belediyeden yapılan açıklamada, “Üzüntümüz büyüktür. Yitirdiğimiz değerlerimiz için bir kez daha Gönyeli’mize başsağlığı diliyoruz” denildi.
29 Mayıs 2018 Salı 15:12
Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Gönyeli Belediyesi, Gönyeli’de meydana gelen cinayet sonrasında, 1 Haziran’da düzenlenecek “Çocuk Şenliği” ve 2 Haziran için planlanan “Uçurtma Şöleni” etkinliğini ileriki bir tarihe erteledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Üzüntümüz büyüktür. Yitirdiğimiz değerlerimiz için bir kez daha Gönyeli’mize başsağlığı diliyoruz” denildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Üzüntümüz büyüktür. Yitirdiğimiz değerlerimiz için bir kez daha Gönyeli’mize başsağlığı diliyoruz” denildi.