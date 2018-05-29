



Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ile Telsim’in birlikte düzenlediği “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler” temalı fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni yapıldı.İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit ve bazı yarışmacılar katıldı.Törende sırasıyla, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.Yarışmaya, 109 yarışmacı toplam 351 fotoğrafla katıldı. İlkokul kategorisinde 203 ortaokul kategorisinde 148 fotoğrafın katıldığı yarışmada, 22 ilkokul, 19 ortaokul fotoğrafı finale kalarak sergilenmeye hak kazandı.Yarışmada 2 kategoride ilk üçe seçilenler ve Telsim özel Ödülü almaya hak kazananlar şunlar:“İlkokul Kategorisinde; 1. Cihangir Düzova İlkokulu’ndan Sezin Alptekin, 2. Kuzey Kıbrıs TED Koleji’nden Öztan Özhan Özatay, 3. Yakın Doğu İlkokulu’ndan Artun Gümüşok ve Telsim Özel Ödülü Cihangir Düzova İlkokulu’ndan Ela Ertan.Ortaokul Kategorisinde; 1. Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan Cenay Canate, 2. Bayraktar Ortaokulu’ndan Sıla Nurten Sadrazam, 1. Türk Maarif Koleji’nden Nurettin Karayeğen ve Telsim Özel Ödülü Türk Maarif Koleji’nden Caner Zaim Necatigil.”Birincilere Telsim Smart cep, ikinci ve üçüncülere alcatel tablet, özel ödül alanlara samsung kamera hediye edildi.Törende Dünya Zeka Sporları Yarışması’nda birinci gelen Dila Bilen de sunuma eşlik etti.GÖKYİĞİTFODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, bu yıl 5’incisini düzenledikleri “Çocuk Gözüyle” yarışmasının teması olarak meslekleri belirlediklerini söyleyerek, “aslında az sonra açıklanacak 8 çocuk değil katılan tüm çocuklar büyük bir alkışı hak ediyorlar” dedi.En büyük teşekkürü ailelerin ve öğretmenlerin hak ettiğini belirten Gökyiğit, bu yarışmayla sivil özel işbirliğine güzel bir örnek oluşturduklarını belirtti.Gökyiğit, çocukların gelişimine ve fotoğraf sanatına olan ilgilerini arttırmak için eylül ayında 4 haftalık bir temel fotoğrafçılık eğitimi düzenleyeceklerini açıkladı.TANPINARTelsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bir kez daha çocuklara sahip çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyerek, bu yarışmaya sosyal sorumluluk çerçevesinde baktıklarını belirtti.Çocukların fotoğraf sanatını sevmesi konusunda bu yarışmaya büyük önem verdiklerini kaydeden Tanpınar, “önümüzdeki 10 yıl bilinen bazı mesleklerin yok olacağı ve hiç bilinmeyen mesleklerin ortaya çıkacağı düşünüldüğünde bu çalışmalar çok değerli” dedi.Tanpınar, çocukların her geçen gün daha iyi birer fotoğraf sanatçısı olma yolunda ilerlediğini belirterek, “gelecekte bizden de niye birkaç Ara Gürel çıkmasın” dedi.AKINCICumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, çocuklarla birarada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “tüm katılanları kutluyorum hepsi birinci gelmiştir” dedi.Usulen jüriler olduğunu ve seçim yaptığını ancak buradaki güzelliğin katılım olduğunu vurgulayan Akıncı, etkinliği gerçekleştiren Foder ve Telsim’i kutlayarak, Foder’in her sergi açılışında ilginin ve katılımın katlanarak arttığını görmekten kıvanç duyduğunu dile getirdi.Akıncı, çocukların fotoğraf sanatına ilgi duymalarını teşvik eden bu projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, fotoğraf sanatına olan ilgiyi arttırmasının yanı sıra, çocuklara da katkısının sadece fotoğraf sanatı olmadığını söyledi. Akıncı, konunun çocuklara, odaklanmayı, konsantrasyonu, bakıp da görmeyi, çevreye duyarlı olmayı da öğrettiğini kaydederek, “yitirilen meslekler” konusunun da son derece önemli olduğunu ifade etti.Bu yarışmanın çocukların farkındalığını arttırdığına işaret eden Akıncı, yarışmaya katılan çocukları ve ailelerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.Konuşmaların ardından, jüri üyelerine özel eğitim öğrencilerinin resimleriyle hazırlanan plaketleri takdim edildi.Sergide yer alan eserler 50 TL karşılığında SOS Çocuk Köyü yararına satılıyor.(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI