“çocuk Gözüyle” Fotoğraf Yarışması Bu Yıl “su Ve Yaşam” Temasıyla Yapılıyor

KKTC Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen geleneksel “Çocuk Gözüyle” isimli fotoğraf yarışması bu yıl “Su ve Yaşam” temasıyla düzenleniyor.

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): KKTC Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen geleneksel “Çocuk Gözüyle” isimli fotoğraf yarışması bu yıl “Su ve Yaşam” temasıyla düzenleniyor.

KKTC Telsim’den verilen bilgiye göre, çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirmek, bireysellik hislerini artırmak ve görerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 12 Mayıs’a kadar başvuru kabul edilecek.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik yarışmada birincilere HTC 820, ikincilere Vodafone Mini Tab 7 ve üçüncülere Powerbank hediye edilecek. Telsim Özel Ödülü’nü kazanana da Vodafone Smart 7 cep telefonu armağan edilecek. Çocuklara, FODER tarafından “Temel Fotoğrafçılık Eğitimi” verilecek.

Yarışmanın katılım koşulları ve şartname http://www.kktctelsim.com/cocuk-gozuyle-fotograf-yarismasi ve www.kktcfoder.com sayfasında yayımlandı. www.kktctelsim.com/kss adresinden online başvuru yapılabilir. Her katılımcı yarışmaya en az iki en fazla dört eser gönderebilecek. Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmamalı. Her fotoğrafa yedi rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismi yazılmalı.

(ID/FEZ) FOTOĞRAFLI