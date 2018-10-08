banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95110
ALTIN
235.803
DOLAR
6.1411
STERLİN
7.9829
EURO
7.0415
2 bin TL para cezasına mahkum edildi
2 BİN TL PARA CEZASINA...
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU
KTAMS: “Yeni Cezaevi Binası En Erken Zamanda Şart”
KTAMS: "YENİ CEZAEVİ BİNASI EN...
KTAMS Yarın Tam Gün Grev Yapıyor
KTAMS YARIN TAM GÜN GREV...
banner282
Flaş Haber
Saldırganlar sokakta geziyor
Kapat

Çocuk Yetiştirmede Yeni Dönem…Ailelere Eğitim Verilecek

Çocuk Yetiştirmede Yeni Dönem…Ailelere Eğitim Verilecek

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:41
Çocuk Yetiştirmede Yeni Dönem…Ailelere Eğitim Verilecek

BAŞBAKANLIK UMK İLE 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE “TRIPLE P” PROGRAMIYLA AİLELERE EĞİTİMLER VERİLECEK

PROGRAM 22 EKİM’DE AİLELERE YÖNELİK İLK SEMİNERLE BAŞLATILACAK

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK) ve 9 Eylül Üniversitesiyle işbirliği içinde “Triple P” (Positive Parenting Program) Olumlu Anne-Babalık Programı projesinin başlatılacağı açıklandı.

Programın tanıtımı için bugün KAMU-SEN’de basın toplantısı düzenlendi.

KARAOKÇU

Basın toplantısında konuşan Başbakanlık UMK Başkanı Hasan Karaokçu, aile eğitimleri konusunda yeni ve güçlü bir adım atmayı hedeflediklerini ve 9 Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Triple P Türkiye Koordinatörü Doç. Dr. Taner Güvenir’le birlikte “Triple P” olarak bilinen anne-babalık programını hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

Triple P programının önemli ve dünyada kabul gören bir program olduğunu dile getiren Karaokçu, genel konferanslar, pilot uygulamalar ile özellikle risk bölgeleri olarak görülen Maraş ve Lefkoşa Surlariçi bölgeleri odaklı çalışmalar planlandığını aktardı.

Karaokçu, Triple P programıyla gençlere, çocuklara ve anne-babalara fırsat verecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını da ekledi.

RAZI

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı da programa, özellikle çalıştıkları ailelerde gördükleri gereksinim üzerine başladıklarını belirtti.

Razı, riskli bölgelerde eğitimler yanında uzman eğitimleri ile uzun vadeli ve devamlılığı olacak şekilde programın yürütüleceğini açıklayarak, bunun için bir ekip ve insan gücü oluşturup programın sürdürüleceğini ifade etti.

GÜVENİR

Doç. Dr. Taner Güvenir, çocukların sadece yemeğini, içeceğini vererek büyütülemeyeceğini, sevgiye ve ilgiye de ihtiyaçları olduğunu anlattı.

Çevrede her gün çocuklara karşı yanlış davranışlar sergileyen aileler görülebildiğini, sanki Türk kültürünün bir parçasıymış gibi, fiziksel ve duygusal istismar edilerek çocuk büyütülmeye çalışıldığının gözlemlendiğini kaydetti.

Çocuk büyütmenin yıpratıcı ve yorucu bir süreç olduğunu da belirten Güvenir, bunun doğru yollarının bulunduğunu ve araştırmalar sonucu etkinliği ispatlanmış bir programla çocuk yetiştirmenin doğru şekilde yapılabileceğini söyledi.

“Programın en temel özelliğinin ülkelere göre değişiklik göstermemesi ve global olması” diyen Güvenir, programın şu an 30’u aşkın ülkede başarıyla uygulanmakta olduğunu, bununla problemli davranışların azaldığını, benlik kaygısının ortadan kalktığını, stres ve endişenin azalıp, beceri ve yeteneklerin yükseldiğini vurguladı.

Doç Dr. Güvenir, seminerler ve grup düzeyi eğitimlerin ardından yaygınlaştırma çalışmaları yapılacağını da sözlerine ekledi.

Proje başlangıcı 22 Ekim’de ailelerin katılımıyla yapılacak seminerle yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 13:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İle Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arasında İşbirliği Protokolu İmzalandı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İle Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arasında İşbirliği Protokolu İmzalandı
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
Yükseköğretimde Af Yasası Kabul Edildi
Yükseköğretimde Af Yasası Kabul Edildi
Soruşturma Memurluğu Eğitimi Alanlara Sertifikaları Verildi
Soruşturma Memurluğu Eğitimi Alanlara Sertifikaları Verildi
Polisiye Olaylar…61 Yaşındaki Stephen Hemmings Evinde Ölü Bulundu
Polisiye Olaylar…61 Yaşındaki Stephen Hemmings Evinde Ölü Bulundu
Meclis İki Onay Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı
Meclis İki Onay Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı
Ağustos’ta Patates Ekilen Arazilerin Beyanlarının Yapılması İçin Yarın Son Gün
Ağustos’ta Patates Ekilen Arazilerin Beyanlarının Yapılması İçin Yarın Son Gün
TC-KKTC Arasında İmzalanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle İlgili Protokol Oybirliğiyle Onaylandı
TC-KKTC Arasında İmzalanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle İlgili Protokol Oybirliğiyle Onaylandı
Meclis Başkanı Uluçay, Antalya’da Tbmm Başkanı Binali Yıldırım İle Görüştü
Meclis Başkanı Uluçay, Antalya’da Tbmm Başkanı Binali Yıldırım İle Görüştü
Güç-Sen KTAMS’ın Grev Ve Eylemine Destek Belirtti
Güç-Sen KTAMS’ın Grev Ve Eylemine Destek Belirtti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim