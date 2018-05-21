“Çocuk Sağlığı Akademisi” 26 Mayıs’ta Girne’de yapılıyor

AKADEMİDE “ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ, BÖBREK SAĞLIĞI, VİTAMİN KULLANIMI VE YENİ KEŞFEDİLEN ORGANIMIZ MİKROBİATA” GİBİ KONULARI ELE ALINACAK

Türkiye’den tıp doktorlarının katılımıyla 26 Mayıs’ta Girne’de Çocuk Sağlığı Akademisi düzenleniyor.

İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'in Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin katılacağı toplantı, GAÜ Spectrum salonunda 11.00-15.00 saatleri arasında yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı Akademisi’nde çocuklarda dikkat eksikliği, böbrek sağlığı, vitamin kullanımı ve yeni keşfedilen organımız mikrobiata gibi günümüzde en çok tartışılan konular soru cevap şeklinde, konusunda uzman hekimler tarafından anlatılacak.



Ocak ayında İstanbul’da başlatılan Çocuk Sağlığı Akademisi ebeveynlerin çocuk sağlığına yönelik bilinçlenmesi amacıyla ücretsiz düzenleniyor. Akademiye katılanlara, etkinliğin sonunda katılım belgesi de verilecek.Akademi hakkında bilgiler veren İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ozan Özkaya, şunları söyledi:“Çocuk sağlığı ve çocuk sağlığının yakından takibi ebeveynler için çok önemli. Onları bilgilendirmek ve olası sağlık sorunlarını hem önlemek hem de zamanında saptamak adına başlattığımız bu sosyal sorumluluk projesi İstanbul’da yoğun ilgi gördü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana branşının yanı sıra, Çocuk Nefroloji, Çocuk Romatoloji, Çocuk Gastroenteroloji ve Çocuk Psikiyatrisi gibi çok önemli yan dallarda uzmanlığı olan hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilecek bu akademide hem merak edilen sorulara yanıt verilecek hem de çocuk sağlığı alanında daha geniş bir bakış açısı kazanılmasına destek olacak.”