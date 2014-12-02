Çocuk Onkoloji Servisi’ne Katkı İçin Oluşturulan “50 Artı Projesi”ne Cumhurbaşkanı Eroğlu’ndan Destek

ÜNLÜLERİN EŞYALARININ AÇIK ARTIRMAYLA SATILMASINI ÖNGÖREN PROJE KAPSAMINDA EROĞLU, ADINA HAZIRLANAN MTG FORMASINI İMZALADI

EROĞLU: “İNŞALLAH ZAMAN İÇİNDE KANSERİ AZALTMA, SEYREKLEŞTİRME NOKTASINA GETİREBİLİRİZ… KATKI DÜŞÜNCESİYLE YOLA ÇIKMANIZI TAKDİR EDİYORUM”

KORTAY: “UMARIM KIBRIS TÜRK HALKI BU PROJEYE DESTEK VERİR VE GÜZEL BİR SONUÇ ELDE EDERİZ”

ÖZER: “EN BÜYÜK AMACIMIZ ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK, ELLERİNİ TUTMAK, ONLARI BİR NEBZE OLSUN RAHATLATMAK”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Çocuk Onkoloji Servisi’ne katkı için oluşturulan ve ünlü isimlerin imzalı eşyalarının açık artırmayla satılmasını öngören “50 Artı” projesi kapsamında adına hazırlanan Mağusa Türk Gücü (MTG) formasını imzalayarak projeye destek verdi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün Kemal Saraçoğlu Vakfı ile “50 Artı” projesinin yetkililerini kabul ederek proje hakkında bilgi aldı.

Adına hazırlanan MTG formasını imzalayan Eroğlu, projeye destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün gerçekleşen kabulde ilk sözü Proje Sorumlusu Mehmet Kortay aldı.

Kortay, “50 Artı” projesinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 yılında “Hastane Okulları” projesiyle çıktıkları yolda oluşturulduğunu ve Çocuk Onkoloji Servisi’nde kanser tedavisi gören çocukların eğitimlerinin devam etmesi için başlatıldığını söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Çocuk Onkoloji Servisi’nin yetersiz olduğunu gözlemlediklerini belirten Mehmet Kortay, eğitim camiasının ve toplumun çeşitli kesimlerinin katkı sağlamak için böyle bir girişim başlatıldığını anlattı.

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ SAFARİ GÖMLEĞİNİ, TALAT GÖZLÜĞÜNÜ İMZALADI

Kortay, proje için Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın safari gömleğini, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın gözlüğünü, Galatasaray, Real Madrid gibi takımların futbolcularının formalarını, dünyaca ünlü rallici Alonso’nun şapkasını imzaladığını söyledi.

EROĞLU ADINA MTG FORMASI

Proje kapsamında imzalı ürünlerini müzayedeyle satışa çıkaracaklarını kaydeden Kortay, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun futbol oynadığı yıllara işaret ederek, Eroğlu için de bir forma diktirdiklerini belirtti.

“YABACILAR DA PROJEYE İLGİ GÖSTERİYOR”

Kortay, “Sevindiricidir ki ülkemizde Onkoloji Hastanesi yapılıyor. Bizler de Çocuk Onkoloji Servisi’nin iç donanıma katkı sağlamak için bir girişim yaptık. Hedefi biraz büyüttük. Umarım Kıbrıs Türk halkı bu projeye destek verir ve güzel bir sonuç elde ederiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancıların da projeye ilgi gösterdiğini kaydeden Kortay, “Farkındalık yaratmak ve bunu canlı tutmak önemli. Hedefimiz bu” dedi, 50 kişiden imza almayı tamamladıklarını ve artıya geçtiklerini belirti.

ÖZER: “OKULA GİDEMEYEN VE EVDE EĞİTİM ALAN 3 ÇOCUĞUMUZ VAR”

Kemal Saraçoğlu Vakfı Başkanı Nevhiz Özer kısa bir konuşma yaparak, projeyi gerçekleştirerek topluma güzel bir mesaj vermeyi istediklerini söyledi, “En büyük amacımız çocuklara destek olmak, ellerini tutmak, onları bir nebze olsun rahatlatmak” ifadesine yer verdi.

Süreçle ilgili bilgi veren Özer, “Arkadaşlarımızla yollarımız 4 yıl önce birleşti. Onları ziyaret edip hastanede yatan çocuklarımız için gönüllü öğretmen istedik. Duyarlı davranıp çok kısa bir sürede bu sorunu gidermişlerdi. Bu sayede kanser tedavisi gören ve okula gidemeyen çocuklara gerek evde, gerekse hastanede eğitim vermeye devam ediyoruz. Şu an okula gidemeyen ve evde eğitim alan 3 çocuğumuz var. Hastalıkları daha iyi hale gelirse belki Şubat sonrası ya da gelecek seneye onları okula gönderebileceğimizi umuyoruz” şeklinde konuştu.

EROĞLU: “İNŞALLAH EKSİKLİKLER TAMAMLANIR”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise kabuldeki konuşmasında devlet kadrolarındaki onkoloji uzmanı eksikliklerinin devam ettiği yönünde bilgisi olduğunu kaydederek, “İnşallah bu eksiklikler de kısa zamanda tamamlanır. Burada görevlendireceğimiz arkadaşlarımızın Onkoloji’de ihtisas yapıp geri gelmesini sağlamak lazım” dedi.

“KANSERE NEDEN OLAN BİRÇOK FAKTÖR VAR”

Löseminin akut şeklinin gençlerde ağır ve süratli seyrettiğini söyleyen Eroğlu, “Nüfusa, bölgenin büyüklüğüne bakıldığı zaman kansere oldukça fazla rastlanıyor. Kansere neden olan birçok faktör var. İnşallah zaman içinde bu hastalığı azaltma, seyrekleştirme noktasına getirebiliriz” ifadesini kullandı.

Kanserin tedavisinin ağır, masraflı olduğunu da kaydeden Cumhurbaşkanı Eroğlu, kanseri önleme noktasında alınacak tedbirlere, erken tanıya ve tedavi sürecine işaret ederek, “Katkı düşüncesiyle yola çıkmanızı takdir ediyorum, keşke birçok kuruluş bu gibi çalışmaları örnek alıp faaliyetlerini yönlendirse... Ancak bu şekilde bazı eksikliklerimizi tamamlayabiliriz” dedi.

“YAKINDA ORGAN NAKİLLERİ DE BAŞLAR”

Ülkede sağlık alanında yaşanan gelişmelere de değinen Eroğlu, “Artık bizde de tam teşkilatlı hastaneler kurulmuştur. Kalp ameliyatları burada yapıldığına göre yakında organ nakilleri de başlayacak” ifadesine yer verdi.