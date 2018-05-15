Çocuk İzleme Merkezi Yasa Önerisinin İvediliği Reddedildi!

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (2)

ÇOCUK İZLEME MERKEZİ YASA ÖNERİSİNİN İVEDİLİĞİ REDDEDİLDİ, YÜKSEK ÖĞRENİMLE İLGİLİ YASA ÖNERİSİNİN ERTELENDİ

Meclis Genel Kurulu’nda, bilgiye ve onaya sunuşlar bölümünde, ivediliği istenen 2 yasa önerisinden birinin ivediliği reddedildi, birinin ise oylaması ertelendi.

Genel Kurul’da ilk olarak UBP grubunun sunduğu Yüksek Öğretim konusunda verilen Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

ÖZYİĞİT

Konu hakkında söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, dün Gazze’de yapılan saldırıyı kınayarak başladığı konuşmasında, UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un geçen hafta yaptığı yasa önerisini değerlendirdiklerini söyledi.

Geçen hafta Ankara’da bazı temaslarda bulunduğunu anımsatan Özyiğit, bu konuda daha detaylı bir değerlendirme yapabilmek amacıyla bir haftalık daha süreye ihtiyaçları olduğunu belirtti ve konunun haftaya bırakılmasını talep etti.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Filistin’de yaşanan vahşeti Kıbrıs Türk halkının çok iyi anladığına işaret ederek, dün yaşanan kanlı vahşi saldırıyı kınadı.

Taçoy, Bakan Özyiğit’in konuyu detaylı değerlendirme istemlerini anlayışla karşıladığını belirterek, bunun haftaya kalabileceğini, önemli olanın yasanın doğru bir şekilde geçirilmesi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Uluçay, ivedilik oylamasının haftaya kaldığını kaydetti.

ÇOCUK İZLEME MERKEZİ YASA ÖNERİSİ...

Genel Kurul’da daha sonra, UBP Grubunun sunduğu Çocuk İzleme Merkezi Yasa Önerisinin ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

CANALTAY

Konu hakkında söz alan öneri sahibi UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, konunun geçmişte de Meclis’te gündeme geldiğini, bu merkezin hangi bakanlık uhdesinde olacağı tartışmaları sonrasında konunun rafa kaldırıldığını söyledi.

Bu konuda fikir birliğine varılarak, bu önemli konun bir an önce ele alınması gerektiğine işaret eden Canaltay, yasanın çocuk haklarına da uygun olarak yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya, kadın milletvekilleri olarak, seçilmelerinin ardından özellikle kadın ve çocuk hakları konusunda birlikte çalışacaklarını belirttiklerini ifade ederek, önerinin önemine dikkat çekti.

Yasa önerisi gündeme geldiğinde Resmiye Canaltay’a birlikte çalışma önerisi yaptığını belirten Derya, ancak bu konuda çalışma yapılmadan ivedilik istendiğini anlattı.

Koruyucu ve önleyici bir yaklaşımla olaya bakmak gerektiğini ve bunun da düşünülerek, eklemeler yapılması gerektiğini belirten Derya, yasa için çaba göstermek istediklerini ancak ivediliğin zaman kaybettireceğini söyledi.

Derya, öneri üzerinde birlikte çalışıp tüm yönleri kapsayacak şekilde bir yasa hazırlanmasını önerdi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da gündeme gelen öneriyi, geçmişte kendisinin Meclise sunduğunu anımsatarak, Türkiye’de bunun Sağlık Bakanlığı’na bağlı olduğu için, sağlıkçıların merkezin kendi bakanlıklarına kalmasını istediklerini hatırlattı.

Çocuk istismarı konusunun önemine işaret eden Taçoy, geçmişte konu hakkında çok geniş çaplı bir çalışma yapıldığını aktardı.

Yaz döneminde bunun etraflıca düşünülerek, teşkilat yasalarının hazırlanmasının bulunmaz bir fırsat olacağına işaret eden Taçoy, önemli olanın, bunun bugün ivediliğinin alınarak konun tartışılması ve çalışmanın el birliğiyle yapılması olduğunu vurguladı.

CANALTAY

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, yasa tasarısının çok güçlü bir ekiple çalışıldığına işaret ederek, tasarı hakkında eksiklikleri olup olmadığı konusunda uzmanlardan görüş aldıklarını, herhangi bir eksiklik görülmediğinin kendilerine söylendiğini kaydetti.

Canaltay, ivedilik alındıktan sonra, herhangi bir eksiklik varsa bu konuda el birliği ile çalışılabileceğini ifade etti.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, dün yaptığı konuşmada bir kararname konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcı’yı eleştirdiğini anımsatarak, bugün Cumhurbaşkanın bu kararnameyi imzalamadığını öğrendiğini ifade etti ve yaptığı “haksız eleştiri” nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı’dan özür diledi.

İvediliği istenen yasa önerisi konusunda ise, komitede eksikliklerin ortaya konulup, Meclisten bunun daha da güzel hale getirilebileceğine işaret eden Arıklı, bunun bir politika haline getirilmesini yanlış bulduğunu söyledi.

Arıklı, bunun iktidardan mı, muhalefetten mi geldiğine bakılmaksızın, önerinin ivediliğine ve yasanın yasalaşmasına el birliğiyle katkı konulması gerektiğini kaydetti.

USAR

CTP Milletvekili Sıla Usar da, konunun önemine işaret ederek, ivediliği istenen yasa tasarısının değerlendirildiğini, bu öneriyi muhalefetten geldiği için reddeder duruma gelmediklerini kaydetti.

Yasaya teknik bir gözle bakıldığında, yasanın çocuğun istismara uğrama riskini ele almadığını, istismara uğradıktan sonrası için uygun olduğunu, dolayısıyla yasada eksiklikler bulunduğunu ifade eden Usar, hadiseler olmadan öncesini de önleyecek bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yasa değişikliği yapılırken, teşkilatlanmasının olmadığı, bütçede de yeri olmadığına dikkat çeken Usar, bu kadar ayrıntılı iş yapacak bir bütçe olmadığını, ama bu yoktur diye de uygulama yapılmayacak anlamına gelmediğini, eksiklikleri tamamlayıp meclisin gündemine getirmeyi taahhüt ettiklerini kaydetti.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, şu anda Bakanlık olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, bunun çok bacaklı bir konu olduğunu, Çalışma Bakanlığı’nın da şu anda çok ciddi bir hazırlığı bulunmadığını belirtti.

Geçen günlerde Çalışma Bakanlığı ile görüştüklerini, yasanın teşkilat şemalarının detaylandırarak, konunun gündeme getirileceğini vurgulayan Besim, yasa ile ilgili bir çalışmanın bütçede yer almadığını kaydetti.

Bakanlık olarak hali hazırda çocuklar için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Besim, bunun yasayla daha da ayrıntılı şekilde yapılabilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Konunun sosyal hizmetler bacağının çok zayıf olduğunu vurgulayan Besim, sorunları çözerek bu yasayı yeniden Meclis’e getireceklerini ve yıl sonuna kadar Meclis’ten geçireceklerini vurguladı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, konun bir an önce ele alınması gerektiğine işaret ederek, olayın kendisinin önlenebilmesi için neler yapılabileceğinin konuşulması gerektiğini kaydetti.

Konunun bütçede yer alamadığını, bir havuz kalemden yıl sonuna kadar bunun karşılanabileceğini belirten Denktaş, ancak ekonominin ve hayat pahalılığının durumuna bakılırsa bunun yapılamayabileceğini söyledi.

Böylesi hassas konuları, toz duman içindeyken gündeme getirme alışkanlığından vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, gençlere umut verilmeden önce yasanın her şeyiyle tamamlanması ve gerçekten uygulanabilir bir noktaya taşınması gerektiğini kaydetti.

İktidarın hep birlikte çalışma teklifini anımsatan Denktaş, bir şeyi yapmaktan çok uygulanabilir olmasının önemli olduğunu söyledi.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, konu hakkında duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederek, 1977’den beri değişmeyen teşkilat şemaları yüzünden birçok şeyin yapılamadığını kaydetti.

Doğru adımı atmak için konsensusun sağlanması gerektiğine işaret eden Çeler, bir yasa yapıp ihtiyacın giderileceğinde, sıkıntının gerçekten giderilebilecek şekilde yapılmasının önemine işaret etti.

Konunun bir çok paydaşı olduğuna dikkat çeken Çeler, atılan ilk adımı, kendilerini hızlandırma adına bir adım olarak göreceklerini, ivediliğin Meclisin tatil olacağı hafta başlamadan alınması ve yaz dönemi de komitelerde gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yasanın geçirilmesini önerdi.

BESİM

Bir soru üzerine yeniden söz alan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt Hastanesi hakkında bilgi verdi ve projenin ikinci etap projesi ihalesine çıkıldığını kaydetti.

Besim, Güzelyurt Hastanesi’ni yarım bırakma gibi bir durumlarının olmadığını, hastaneyi bitireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından öneri oylanarak, tasarının ivediliği oy çokluğu ile reddedildi.

(TUĞ/ÖK) EK VERİLECEK