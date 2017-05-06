FLAŞ HABER

Korkutan Kaza

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:05

Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BAŞKANLIĞA YENİDEN AYŞE COŞAR SEÇİLDİ

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nun olağan genel kurulu yapıldı. Başkanlığa yeniden Ayşe Coşar seçildi.

Genel Kurul’un açılışında konuşan Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Ayşe Çoşar, “Çocuklarımızı geleceğe iyi birer yurttaş ve mutlu bireyler olarak taşımak boynumuzun borcu” dedi.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün kurumun merkez binasında gerçekleşen, Dernekler Yasası kapsamında Çocuk Esirgeme Kurumu tüzüğünün de güncellenerek onaylandığı, faaliyet ve mali raporların görüşüldüğü Genel Kurul’da yönetim, denetleme ve disiplin kurulları da belirlendi.

Buna göre, Ayşe Coşar Genel Başkan, Selma Işıktaş Başkan Yardımcısı, Serkan Tansel Genel Sekreter oldu. Genel kurulda Soner Oktekin Sayman, faal üyeler Zaliha Köprülü, Olgun Vural, Emine Taşkın, Emine İnsay, Derviş Baha ve yedek üyeler Perihan Aziz, Mehtap A. Hız olarak belirlendi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülke Medyasının Birçok Sorunu Olduğunu Belirten Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Çağrı Ülke Medyasının Birçok Sorunu Olduğunu Belirten...
DP Kadın Örgütü’nden Engelli Çocuklar Yararına Kermes DP Kadın Örgütü’nden Engelli Çocuklar Yararına...
13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Morricone Film Müzikleri Konseri İle Devam Ediyor 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Morricone...
GAÜ EBELERİ, DÜNYA EBELİK HAFTASINI KUTLADI GAÜ EBELERİ, DÜNYA EBELİK HAFTASINI KUTLADI
GAÜ, ESKRİMDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU GAÜ, ESKRİMDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Korkutan Kaza Korkutan Kaza
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Ülke Medyasının Birçok Sorunu Olduğunu Belirten...

Haberi Oku