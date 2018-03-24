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Çocuğu çığlık kurtardı

Girne’de 8 yaşındaki kız çocuğunu apartmanın damına çıkararak taciz etmeye çalışırken yakalanan 43 yaşındaki Ömür Emirsoylu tutuklu yargılanacak

Çocuğu çığlık kurtardı

Girne’de 8 yaşındaki kız çocuğunu apartmanın damına çıkararak taciz etmeye çalışırken yakalanan 43 yaşındaki Ömür Emirsoylu tutuklu yargılanacak

24 Mart 2018 Cumartesi 09:24
Çocuğu çığlık kurtardı
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Adres sorma bahanesi ile girdiği apartman dairesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun ağzını kapatarak cinsel saldırıda bulunmak isterken çocuğun çığlık atması ile yakalanan Ömür Emirsoylu aleyhinde alınan 2 günlük tutukluluk süresi doldu.

Polis, alınan ifadelerine iğrenç detaylarını mahkemeye aktardı.

Emirsoylu, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soyel: Kalçalarını okşadı, öpmeye çalıştı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel mahkemede verdiği ifadede, zanlının 16 yaşından küçük kız çocuğunun cinsel dokunulmazlığı”, “Alıkoyma” ve “Çocuğa cinsel istismar” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının 19 Mart tarihinde 8 yaşında kız çocuğunun oynadığı apartmana arkadaşı var bahanesi ile girdiğini ve kız çocuğunun ağzını kapatarak apartmanın damına çıkardığını söyledi.

Soyel, zanlının çocuğa farklı pozisyonlarda oyun oynama teklifi yaptığını kız çocuğunun bunu ret etmesi üzerine çocuğu dudaklarından öpmeye çalıştığını kaydetti.

Kız çocuğunun çığlık atması üzerine, zanlının çocuğun kalçalarını elleri ile sıkarak apartmandan hızlıca indiği esnada çocuğun annesine çarparak kaçtığını kaydetti.

Zanlının olay yerinden kiralık aracı ile kaçtığını kaydeden Soyel, aracı bırakarak taksi tuttuğunu ve yapılan kısa süreli araştırmanın ardından Emirsoylu’nun tespit edilerek Çatalköy- Değirmenlik anayolunda yakalandığını belirtti.

Polis’te tanıtma yapıldı

Soyel, alınan tutukluluk süresinde birçok kişiden ifade alındığını zanlının aynı gün olay yerine yakın çocuk parkında kiralık aracı içinde görüldüğünü

Ve parkta oynayan çocuklara konuşmaya çalıştığını tespit ettiklerini belirtti.

Görgü tanıkları ve kız çocuğunun annesine zanlıyı tespit etmek için tanıtma yapıldığını ifade eden Soyel, ailenin ve bölge halkının olaydan ötürü büyük öfke içinde olduklarını ifade ederek zanlının yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Uyuşturucu ve hırsızlık suçundan birçok suçu var

8 yaşındaki çocuğu taciz eden Ömür Emirsoylu’nun polis sabıka dosyasında 2012 yılından bu yana hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından birçok sabıkası olduğu öğrenildi.

Emirsoylu, 2012 yılında Girne’de kız arkadaşı ile bir iş adamının evine girerek yüklü miktarda para çalmıştı. 2012 yılında yargılanan Emirsoylu 3 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Emirsoylu, 2014 yılında Cezaevinden çıkar çıkmaz bu kez Mağusa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ömür EmirsoyluTacizGirne
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