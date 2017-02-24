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24 Şubat 2017 Cuma 10:57

Çocuğa tecavüze 10 YIL

69 yaşındaki İmam Kazğan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Çocuğa tecavüze 10 YIL
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69 yaşındaki İmam Kazğan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mağusa'da 2014 yılında 15 yaşındaki çocuğa cinsel tecavüz suçundan yargılanan 69 yaşındaki İmam Kazğan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gazimağusa’da büyük infial yaratan olayda 69 yaşındaki İmam Kazğan, uzun süre cinsel tacizde bulunduğu 15yaşındaki kız çocuğuna para vermek için ‘öpücük şartı koydu’, bununla yetinmeyip tecavüz etti.

Olayın ortaya çıkmasından sonra Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılan 66 yaşındaki zanlı, 15 yaşındaki kıza yaptığı iğrenclikten dolayı pişman olduğunu söyleyerek “istemeden oldu” dedi.

Bu gün 15 yaşındaki çocuğa  cinsel tecavüz suçundan yargılanan 69 yaşındaki İmam Kazğan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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