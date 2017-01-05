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05 Ocak 2017 Perşembe 11:13

“ÇOCUĞA ÖZEN, HAYATA TUTUN” TEMALI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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'ÇOCUĞA ÖZEN, HAYATA TUTUN” TEMALI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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“ÇOCUĞA ÖZEN, HAYATA TUTUN” TEMALI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ


KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde, “Çocuğa Özen; Hayata Tutun” isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, lösemi ve kanser konusunda farkındalık yaratmak ve tedavisi devam eden çocuklar ile ailelere moral desteği sağlamak amacı ile düzenlendi.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan çocuklar, çıraklık eğitim merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte; el baskı, taş boyama, pasta ve kitap ayracı yapımı gibi sosyal becerileri geliştirmede yardımcı olacak atölye çalışması gerçekleştirdi.

KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Müdürü Özgür Çakmak, “Kanserle mücadele etmek zorunda kalan insanlarımızın neler hissettiğini, neler yaşadığını doğru anlayıp; onlara destek olabilmek için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklarla ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, yıllardır ülkenin en acı gerçeklerinden biri olan bu hastalığa karşı mücadele vermekte olduğunu kaydeden Çakmak; “Vakfın çabalarına ufacık da olsa bir katkımız olmuşsa ne mutlu bize” şeklinde konuştu. 
Çakmak, “Çocuğa Özen, Hayata Tutun” anlayışı ile gerçekleştirdikleri bu çalışmanın, örnek olacağına inandığını belirterek, bu ülkede kanserle mücadele eden insanların maddi ve manevi her türlü desteği görmeleri gerektiğini söyledi.

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Kemal SaraçoğluKTEZOEtkinlik
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