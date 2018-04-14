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Çocuğa cinsel istismar davasında şaşırtan gelişme

Çocuğa cinsel istismar davasında 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın davasında mağdur kızın anne ve babasının şikayetçi olmaması dikkat çekti. Mahkeme başkanının mağdurun babasına neden şikayetçi olmadığını sorduğu duruşmada, annenin ise sanığı savunarak kızını suçlaması şaşırttı.

Çocuğa cinsel istismar davasında şaşırtan gelişme

Çocuğa cinsel istismar davasında 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın davasında mağdur kızın anne ve babasının şikayetçi olmaması dikkat çekti. Mahkeme başkanının mağdurun babasına neden şikayetçi olmadığını sorduğu duruşmada, annenin ise sanığı savunarak kızını suçlaması şaşırttı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:22
Çocuğa cinsel istismar davasında şaşırtan gelişme
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Bir süre önce boşanan Tekin P. ve Leyla K. çiftinin çocuklarının velayeti mahkeme tarafından babaya verildi. Hafta sonu annesinde kalan 12 yaşındaki kız, iddiaya göre annesinin erkek arkadaşı tarafında cinsel istismara uğradı. Olayı duyan baba Tekin P.'nin şikayeti üzerine tutuklanan Cumali A. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Cumali A. cezaevinden getirilirken avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki babası Tekin P. ve anne Leyla K. katıldığı duruşmada Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı adına ise avukat Hatice Boz yer aldı. Duruşmaya gelen mağdure H.P. ise pedagog beyanı gözetilerek duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.
Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Cumali A., mağdurenin annesiyle 5 yıldır birlikte olduklarını kaydederek hakkındaki suçlamaları reddetti.
Mağdurenin annesi ile hiçbir sıkıntıları olmadığını kaydeden sanık Cumali A, “Mağdure sadece bir kez çalıştığım dükkana geldi. Annesiyle ilişkim olduğu için beni kıskanmış olabilir. Annesi benim sevgilim. İddia edildiği gibi herhangi bir cinsel istismar olayı olmadı. Tahliyemi istiyorum” dedi.

“KIZIM YALAN SÖYLÜYOR, ÖYLE BİR ŞEY YOK KIZIM BENİ KISKANIYOR”

Duruşmada söz alan mağdurenin annesi Leyla K. ise sanık Cumali A.'yı savunurken kızını yalancılıkla suçlaması şaşırttı. Eski eşinden 7 yıl önce boşandığını kaydeden anne Leyla K., “Çocuğun velayeti babasındaydı. Bana ise hafta sonları gelirdi. Cumali A. dükkanında kalıyordu. Benim evimde kaldığı olmadı. Sanık ile 6 yıldır beraberliğim var. Kızım yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Kızım beni kıskanıyor. Genelde aile içerisinde ve okul hayatında yalan söyler. Eski kocamla tartıştığımızda ‘sizi boşandıracağım’ falan demişti. Sanığın bu eylemi yapmadığına inanıyorum” diye konuştu.

“ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

12 yaşındaki kızın babası Tekin P. de, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin doğru olduğunu belirterek şikayetçi olmadığını kaydetti.Babanın şikayetçi olmaması salondakileri şaşırtırken mahkeme başkanı mağdurenin babasına neden şikayetçi olmadığını sordu. Baba Tekin P. “Kızım her gün evde ağlıyor psikolojisi bozuktur. Dava sürecinde ise psikolojisinin daha fazla bozulmasını istemiyorum” dedi.

“KIZIM ANNESİNİ KISKANDIĞI İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞTIR”

Savunmalarına devam eden baba Tekin P. “Kızım annesini kıskandığı için böyle bir şey yapmıştır. Fakat kızım yalancı değildir. Bu olay yaşandıktan sonra karakola gittiğimizde kızıma olayın aslını sorduğumda, tabletle oynarken seslerin geldiğini duydum ve kapı aralıktı cinsel beraberlik yaşadıklarını gördüğünü ve intikam almak için ifade vermek istediğini söylemişti. Benim kızım onurludur. Küçüktür ama yüreği büyüktür” dedi. Duruşmada anne ve babanın şikayetini geri çekmesinin üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Hatice Boz ise, “Şikayetimiz devam ediyor” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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